أُقيمت مراسم في عاصمتَي أستراليا ونيوزيلندا يوم الأحد لإعلان الملك تشارلز الثالث رسمياً ملكاً على كلا البلدين.

وفي نيوزيلندا، شهد البرلمان في ولنجتون مراسم إعلان تشارلز ملكاً خلفاً للملكة إليزابيث التي توفيت يوم الخميس عن عمر ناهز 96 عاماً.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في كلمة من على درج البرلمان إن المراسم أقيمت للاعتراف بنجل الملكة "جلالة الملك تشارلز الثالث ملكاً علينا".

وكانت قد قالت في كلمة أمام حشد عقب وفاة الملكة إن نيوزيلندا دخلت فترة تغيير.

وقالت إن "الملك تشارلز أظهر باستمرار رعايته العميقة لأمتنا، يقدر شعبنا هذه العلاقة وليس لدي أدنى شك في أنها ستزداد عمقاً".

وفي أستراليا أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي، ممثل العاهل البريطاني في أستراليا، رسمياً الملك تشارلز ملكاً على البلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كانبيرا. واتسم الحدث بإطلاق المدفعية 21 طلقة تحية.

والعاهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة منها أستراليا ونيوزيلندا، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن أستراليا ستقيم يوم حداد وطني في 22 سبتمبر/أيلول على روح الملكة إليزابيث، معلنا أنه سيكون عطلة رسمية.

وأضاف أنه سيسافر إلى لندن يوم الخميس لحضور جنازة الملكة في 19 سبتمبر/أيلول ثم العودة إلى أستراليا في 21 من الشهر ذاته.

ونُكّست الأعلام الوطنية في أستراليا، وعلّق عمل البرلمان وعُرضت صورة ضخمة للملكة على دار الأوبرا في سيدني.

يُذكر أن الملكة إليزابيث زارت أستراليا على نحو متكرر خلال فترة حكمها، وبلغ عدد الزيارات 16 الأولى في عام 1954 والأخيرة في عام 2011.

تحضيرات الجنازة

أعلن قصر باكنغهام البريطاني، السبت، أن "مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 سبتمبر/أيلول الجاري بالعاصمة لندن".

وقال في بيان إن "الجنازة الرسمية لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في كنيسة ويستمنستر في الساعة 11:00 ت.غ، فيما يُتوقع أن يحضر مسؤولون من أنحاء العالم".

وسيكون يوم الجنازة عطلة رسمية، بعد أن وافق الملك تشارلز الثالث على ذلك في وقت سابق اليوم.

وتابع البيان: "قبل الجنازة الرسمية، سيبقى نعش الملكة في قاعة بقصر وستمنستر 4 أيام، اعتبارا من 14 سبتمبر بهدف السماح للجمهور بإبداء احترامهم".

وأضاف أن "نعش الملكة سيُنقل من اسكتلندا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من مطار إدنبرة إلى لندن في 13 سبتمبر".

وكشف قصر باكنغهام عن تفاصيل جنازة الملكة، مؤكداً أنه جرت استشارة الملكة الراحلة بشأن جميع الخطط قبل وفاتها.

ويبدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، جولة تشمل اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، قبل أيام من موعد إقامة جنازة والدته التي توفيت الخميس في اسكتلندا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وتتكون المملكة المتحدة من أربعة أقاليم هي: إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.