سياسة
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استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين منذ أيام
أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب حمد مصطفى أبو جلدة، من مخيم جنين، متأثراً بإصابته قبل عدة أيام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حملة اقتحام واسعة شنتها في المدينة.
استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين منذ أيام
الشهيد حمد مصطفى أبو جلدة / مواقع التواصل
11 سبتمبر 2022

استُشهد شاب فلسطيني من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فجر الأحد، متأثّراً بإصابته قبل عدّة أيّام خلال عملية الاقتحام الواسعة التي شنّتها قوات الاحتلال في المدينة.

ونقلت الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا) عن وسام بكر مدير مستشفى "خليل سليمان" الحكومي في جنين، فجر الأحد، نبأ استشهاد الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاماً)، من مخيم جنين، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل عدة أيام.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين في السادس من الشهر الجاري بقوّات معزّزة وغير مسبوقة منذ الانتفاضة الثانية، ليتبيّن لاحقاً أن الهدف من الاقتحام هو هدم شقّة مملوكة للشهيد رعد حازم منفّذ عملية شارع ديزنكوف في تل أبيب التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين في أبريل/نيسان الماضي.

واستُشهد في أثناء الاقتحام ذاته الشاب محمد سباعنة وأصيب 16 آخرون خلال تصدّي أبناء المدينة لقوات الاحتلال، والذي تخلّله إطلاق نار من مقاومين فلسطينيين.

وتلاحق قوات الاحتلال عائلة الشهيد رعد حازم منذ الأيام الأولى التي أعقبت العملية في أبريل/الماضي، ولا يزال والده فتحي حازم مطلوباً لدى الاحتلال، وقد باءت عدّة محاولات سابقة لاعتقاله بالفشل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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