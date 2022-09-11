استُشهد شاب فلسطيني من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فجر الأحد، متأثّراً بإصابته قبل عدّة أيّام خلال عملية الاقتحام الواسعة التي شنّتها قوات الاحتلال في المدينة.

ونقلت الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا) عن وسام بكر مدير مستشفى "خليل سليمان" الحكومي في جنين، فجر الأحد، نبأ استشهاد الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاماً)، من مخيم جنين، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل عدة أيام.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين في السادس من الشهر الجاري بقوّات معزّزة وغير مسبوقة منذ الانتفاضة الثانية، ليتبيّن لاحقاً أن الهدف من الاقتحام هو هدم شقّة مملوكة للشهيد رعد حازم منفّذ عملية شارع ديزنكوف في تل أبيب التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين في أبريل/نيسان الماضي.

واستُشهد في أثناء الاقتحام ذاته الشاب محمد سباعنة وأصيب 16 آخرون خلال تصدّي أبناء المدينة لقوات الاحتلال، والذي تخلّله إطلاق نار من مقاومين فلسطينيين.

وتلاحق قوات الاحتلال عائلة الشهيد رعد حازم منذ الأيام الأولى التي أعقبت العملية في أبريل/الماضي، ولا يزال والده فتحي حازم مطلوباً لدى الاحتلال، وقد باءت عدّة محاولات سابقة لاعتقاله بالفشل.