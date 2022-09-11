سياسة
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السويديون يصوتون في انتخابات تشريعية وسط صعود لليمين المتطرف المناهض للهجرة
يُدلي الناخبون في السويد بأصواتهم، في انتخابات يتنافس فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط، أمام كتلة من اليمين المتطرف المناهض للهجرة في محاولة لاستعادة السلطة بعد ثمانية أعوام من حكم المعارضة.
السويديون يصوتون في انتخابات تشريعية وسط صعود لليمين المتطرف المناهض للهجرة
مناظرة سياسية بين زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين في السويد ماغدالينا أندرسون وخصمها أولف كريسترسون / Reuters
11 سبتمبر 2022

بعد حملة انتخابية هيمنت عليها مواضيع الجريمة والتضخم والمهاجرين، يتوجّه السويديون الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد وسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف أو فوز اليسار بولاية ثالثة.

ولم يسبق أن وردت إمكانية تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم سواء مباشر أو غير مباشر من حزب "ديمقراطيي السويد".

وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذاً على الساحة السياسية، تتوقع استطلاعات للرأي لهذا الحزب القومي والمعادي للهجرة أن يحلّ لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية، ما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضمّ كل التشكيلات اليمينية.

وهيمنت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية، كالإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات إدماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء وغيرها.

غير أن شعبية رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون التي تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة، وتخوّف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف، عاملان يلعبان لصالح اليسار.

وتشير معاهد استطلاعات الرأي الخمسة في آخر توقعاتها إلى تقدّم طفيف لمعسكر "أحمر-أخضر"، غير أن كل النسب الواردة تبقى ضمن هامش الخطأ بعد اشتداد المنافسة وتقلص الفارق إلى حد كبير في الاسبوعين الماضيين.

وقالت أندرسون السبت في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية "إنه سباق يشهد منافسة شديدة للغاية".

وأضافت: "بالطبع أخشى قيام حكومة تعتمد بشكل تام على ديمقراطيي السويد بصفتهم الحزب الأول في الحكومة أو الداعم الأول لها، ستكون لدينا سويد مختلفة لأربع سنوات".

وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، تخطى حزب ديمقراطيي السويد بقيادة زعيمه جيمي أكيسون لخامس انتخابات على التوالي، المعتدلين في استطلاعات الرأي بإحرازه بحسب استطلاعات الرأي 16 إلى 19% من التأييد، ما يتخطى النسبة القياسية التي حققها عام 2018 وبلغت 17,5%.

أما المعتدلون الذين خاضوا ثاني انتخابات بقيادة زعيمهم أولف كريسترسون، فتراجعت نوايا الأصوات لهم حتى 16 إلى 18% بحسب آخر استطلاعات للرأي.

ودُعي نحو 7,5 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم، غير أن عملية الاقتراع بدأت، إذ تسمح السويد بالتصويت مسبقاً. وغالباً ما تكون المشاركة مرتفعة جداً في البلد البالغ عدد سكانه 10,3 ملايين نسمة، وتخطت 87% عام 2018، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ثلاثين عاماً.

وتفتح مراكز الاقتراع الأحد في الساعة 8:00 (6:00 ت.غ) وتغلق في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش على أن تصدر عندها نتائج استطلاعين للرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع. وستُعلن نتائج جزئية أكثر موثوقية بعد ذلك بساعتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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