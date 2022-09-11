سياسة
3 دقيقة قراءة
أوكرانيا تعلن توقف عمل آخر مفاعل في زابوريجيا النووية وتدعو لإجلاء السكان
أعلنت شركة إنرجو أتوم الأوكرانية الحكومية، إيقاف تشغيل آخر مفاعل يعمل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية وفصله عن شبكة الكهرباء فيما طلبت السلطات من السكان المقيمين حول المحطة، وهي الأكبر في أوروبا، الإجلاء من أجل سلامتهم.
أوكرانيا تعلن توقف عمل آخر مفاعل في زابوريجيا النووية وتدعو لإجلاء السكان
أوكرانيا تعلن وقف عمل آخر مفاعل في محطة زابوريجيا النووية / Reuters
11 سبتمبر 2022

أعلنت شركة إنرجو أتوم الحكومية المسؤولة عن تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، الأحد، توقف العمليات بالكامل في المحطة التي تسيطر عليها روسيا كإجراء وقائي.

وذكرت الشركة في بيان أن المحطة النووية "توقفت بالكامل" بعد أن فصلت الشركة الوحدة السادسة للطاقة عن شبكة الكهرباء في الساعة 3:41 صباحاً بالتوقيت المحلي (00:41 بتوقيت غرينتش)، مضيفة أن "التحضيرات جارية للتبريد والانتقال إلى حالة باردة".

وطلبت كييف من السكان في المناطق التي تسيطر عليها روسيا حول المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، الإجلاء من أجل سلامتهم.

وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما بعضا بقصف المحطة النووية، مما يُنذر بحدوث كارثة نووية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة النووية.

وكانت الشركة قالت أمس السبت إنها أعادت القدرات التشغيلية لخط اتصالات مع أنظمة الكهرباء كان قد تضرر من قصف روسي، مما سمح للمحطة بأن تتلقى طاقتها التشغيلية من نظام الطاقة الأوكراني.

وقالت: "ولذلك، اتُّخذ قرار بإغلاق وحدة الطاقة رقم 6 وتحويلها لأكثر الحالات أمناً وهو إغلاق بارد".

وأشارت الشركة إلى أن خطر تعرّض الخط لمزيد من الأضرار "ما زال مرتفعاً" مما سيُجبر المحطة على أن "تعمل بمولدات الديزل، والمدة التي سيجري فيها ذلك محدودة بالموارد التكنولوجية وكمية وقود الديزل المتاحة".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد خبراؤها في الموقع، أعلنت الأسبوع الماضي، إغلاق المفاعل رقم 5 بسبب الأضرار التي لحقت بخط كهرباء في أعقاب قصف.

أما المفاعلات الأربعة الأخرى في زابوريجيا فهي مفصولة عن الشبكة منذ أسابيع.

وتضم المحطة ستة مفاعلات تبلغ طاقة كل منها 1000 ميغاوات، وسيطرت عليها القوات الروسية في مارس/آذار، بعد وقت قصير من بدء هجومها في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us