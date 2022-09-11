سياسة
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أسبوعان حافلان.. تعرَّف أبرز الزيارات الخارجية لأردوغان خلال الفترة المقبلة
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء سلسلة لقاءات ومحادثات دبلوماسية مكثّفة، إذ يُجري 5 زيارات خارجية خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الأسبوعين، وذلك في إطار مساعي تركيا الدبلوماسية لحلّ الخلافات الدولية وتعزيز التعاون مع العديد من الدول حول العالم.
أسبوعان حافلان.. تعرَّف أبرز الزيارات الخارجية لأردوغان خلال الفترة المقبلة
دبلوماسية مكثفة لأردوغان خلال أسبوعين   / AA
11 سبتمبر 2022

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغانخلال خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، تقليده المعتاد بإجرائه سلسلة لقاءات وزيارات ومحادثات دبلوماسية مكثّفة، إذ زار الأسبوع الماضي 3 دول في البلقان بينما يتحضر لزيارة كل من أوزبكستان والولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

ويشمل الحراك الدبلوماسي لأردوغان لقاءات ثنائية مباشرة، واتصالات هاتفية، وعقد اجتماعات، إلى جانب مشاركته في فاعليات سياسية ودبلوماسية متنوعة.

واستهلّ أردوغان جولاته الخارجية بزيارة منطقة البلقان، حيث غطّت جولته البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا في الفترة بين 6 و8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعلى صعيد التعاون الدولي، سيحضر أردوغان أولاً قمّة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في العاصمة الأوزبكية سمرقند، يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول.

ومن المرتقب أن يلتقي أردوغان بقادة الدول الأعضاء، فيما ستتجه الأنظار إلى لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

عقب ذلك سيتجه الرئيس التركي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المتوقع أن يُلقي أردوغان كلمة أمام الجمعية العامة في 20 سبتمبر/أيلول، وسيبعث برسائل للعالم حول العديد من الموضوعات الحاسمة وفي مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية وشحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والتوتر مع اليونان.

كما من المقرر أن يلتقي أردوغان وجهاً لوجه مع العديد من رؤساء الدول والحكومات على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي
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