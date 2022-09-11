سياسة
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بالصور | 1.5 مليون زهرة قرنفل من تركيا في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ازداد الطلب على على الزهور المقطوفة في تركيا خاصة من ولايتَي أنطاليا وإسبرطة لاستخدامها في برنامج الحداد والجنازة للملكة وذلك بنسبة 90%، مما وضع المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في الصادرات.
بالصور | 1.5 مليون زهرة قرنفل من تركيا في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
1.5 مليون زهرة قرنفل من تركيا في جنازة الملكة إليزابيث الثانية / DHA
11 سبتمبر 2022

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس الماضي، بدأ نشاط كبير في قطاع الزهور المقطوفة في ولايتي أنطاليا وإسبرطة التركيّتين، بعدما ازداد الطلب عليها لتلبية احتياجات برنامج حداد الملكة ودفنها الذي يستمر 10 أيام.

وفي هذا السياق، ازداد الطلب على الأزهار المقطوفة في تركيا من بريطانيا بشكل خاص وذلك لتغطية متطلبات جنازة الملكة بنسبة 80-90%.

وتصدّرت المملكة المتحدة المرتبة الأولى بصادرات الأزهار، حيث من المنتظر أن يُشحن 1.5 مليون فرع من زهرة القرنفل خلال الأسبوع الجاري، فيما تحوّلت الشركات إلى الشحن الجوي بدلاً من الشاحنات لاختصار الوقت وتغطية الطلب.

وفي أنطاليا جرت زيادة ساعات العمل اليومية بمقدار ساعتين وزاد عدد العمال بنسبة 50 في المئة، بينما سيعمل بائعو الأزهار أيضاً أيام الأحد 11 و18 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعادة يُحصَد القرنفل في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يونيو/حزيران في أنطاليا، والتي تحتل المرتبة الأولى في تركيا في إنتاج الزهور المقطوفة، بينما يُغطّى الطلب على الزهور من إسبرطة التي توصف بأنها هضبة، خلال باقي شهور العام.

ونظراً لأن فترة الحصاد في البيوت البلاستيكية في أنطاليا ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن الشركات لا تستطيع مواكبة الطلبات بسبب نقص المنتجات مع وجود طلب كبير من إنجلترا في الوقت الحالي.

وخلال هذه الفترة، بدأ القطاع، الذي كان يصدّر الزهور المقطوفة إلى إنجلترا بشاحنات في رحلة تستغرق 7-8 أيام، إرسال شحناته يومياً بالطائرات بعد وفاة الملكة.

وقال سلجوق جلبي، عضو جمعية بورصة التجارة في أنطاليا (ATB) واللجنة المهنية للزهور المقطوفة ونباتات الزينة: "لقد حوّلنا منتجاتنا، والتي سوف ستُشحن عن طريق الشاحنات لشحنات الطائرات اعتباراً من هذا الأسبوع بسبب الجنازة".

ولفت إلى زيادة الطلب بشكل كبير على الأزهار المقطوفة موضحاً أنه "يجري إرسال القرنفل بالدرجة الأولى وبصرف النظر عن برنامج العشرة أيام، نتوقع أن يستمر هذا النشاط لمدة شهر تقريباً".

والسبت، أعلن قصر باكنغهام البريطاني، أن "مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية ستُقام في 19 سبتمبر/أيلول الجاري بالعاصمة لندن".

وقال في بيان إن "الجنازة الرسمية لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ستُقام في كنيسة ويستمنستر في الساعة 11:00 ت.غ، فيما يُتوقع أن يحضر مسؤولون من أنحاء العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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