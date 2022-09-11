سياسة
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أردوغان وشريف يبحثان مستجدات كارثة السيول بباكستان وأنشطة الإغاثة التركية
ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في اتصال هاتفي، مستجدات كارثة السيول في باكستان وأنشطة الإغاثة التركية.
أردوغان وشريف يبحثان مستجدات كارثة السيول بباكستان وأنشطة الإغاثة التركية
أردوغان وشريف بحثا في اتصال هاتفي مستجدات كارثة السيول في باكستان / AA
11 سبتمبر 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستجدات كارثة السيول في باكستان وأنشطة الإغاثة التركية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأحد حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد البيان أن أردوغان أبلغ شريف بأن تركيا تتابع من كثب كفاح باكستان مع كارثة السيول، وأنها استنفرت إمكاناتها لتقديم الدعم اللازم بما يتماشى مع علاقات الأخوة بين البلدين.

وقال أردوغان إن الشعب التركي يقف أيضاً إلى جانب أشقائه الباكستانيين.

وأوضح أن أنقرة ستواصل فعل ما بوسعها لتضميد جراح باكستان على خلفية الكارثة.

بدوره أعرب شريف عن شكره للدولة التركية وشعبها على الدعم المقدم لبلاده.

ومنذ أن اجتاحت الفيضانات مساحات واسعة في باكستان خلال يونيو/حزيران الماضي، أرسلت أنقرة ما لا يقل عن 12 طائرة و4 قطارات وعشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى متضرري الفيضانات، بسبب بيانات رسمية تركية.

وتسببت الفيضانات الكارثية في مقتل 1391 شخصاً منذ 14 يونيو الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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