سياسة
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شاهد | الهلال الأحمر التركي يواصل جهود إغاثة متضرري فيضانات باكستان
أوصلت فرق الهلال الأحمر التركي نحو 125 طناً من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، في إطار جهودها لإغاثة المتضررين من الفيضانات المدمرة.
شاهد | الهلال الأحمر التركي يواصل جهود إغاثة متضرري فيضانات باكستان
شاهد | الهلال الأحمر التركي يواصل جهود إغاثة متضرري فيضانات باكستان / AA
11 سبتمبر 2022

يواصل الهلال الأحمر التركي جهود الإغاثة في باكستان التي تضررت جراء كارثة الفيضانات.

وفي تصريح للأناضول قال مدير العمليات والبعثات الدولية، أنيل قوجه بال، إن الهلال الأحمر التركي أوصل مساعدات إلى باكستان تقدر بـ125 طناً عبر القطارات والشاحنات.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر تواصل توزيع المساعدات للمحتاجين والمتضررين من الفيضانات.

وتباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مستجدات كارثة السيول في باكستان وأنشطة الإغاثة التركية.

وقال أردوغان إن الشعب التركي يقف أيضاً إلى جانب أشقائه الباكستانيين.

وأوضح أن أنقرة ستواصل فعل ما بوسعها لتضميد جراح باكستان على خلفية الكارثة.

ومنذ أن اجتاحت الفيضانات مساحات واسعة في باكستان خلال يونيو/حزيران الماضي، أرسلت أنقرة ما لا يقل عن 12 طائرة و4 قطارات وعشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى متضرري الفيضانات، بحسب بيانات رسمية تركية.

وتسببت الفيضانات الكارثية في مقتل 1391 شخصاً منذ 14 يونيو الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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