سياسة
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الدفاع التركية: استشهاد 3 جنود شمالي العراق
استُشهد 3 جنود أتراك وأصيب آخرون، في اشتباكات مسلحة مع عناصر تنظيم "PKK الإرهابي" شمالي العراق، خلال عمليات تمشيط لمنطقة عملية "المخلب- القفل"، التي أطلقتها وزارة الدفاع التركية في أبريل/نيسان الماضي.
الدفاع التركية: استشهاد 3 جنود شمالي العراق
أعربت وزارة الدفاع التركية عن حزنها العميق لاستشهاد الجنديين وسألت الله لهما بالرحمة / AA
11 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، ارتفاع عدد شهداء الجيش شمالي العراق إلى 3، بعد وفاة أحد الجرحى متأثراً بإصابته في اشتباكات مع تنظيم PKK الإرهابي.

وذكرت الوزارة في بيان أن اشتباكات وقعت اليوم في أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية "المخلب – القفل"، شمالي العراق، ما أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة آخرين نُقلوا إثر ذلك إلى المستشفى.

وأوضحت أن أحد الجنود المصابين توفي لاحقاً في المستشفى متأثراً بإصابته لترتفع حصيلة الشهداء إلى 3.

وقدمت الوزارة تعازيها لأسرة الشهداء والقوات المسلحة التركية والشعب، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

ولفتت في ختام البيان إلى تواصل العمليات في المنطقة.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "PKK الإرهابي" في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

ونفّذت خلال العملية، المقاتلات والمسيرات التابعة للقوات الجوية بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود والإنذار المبكر، هجمات جوية واسعة النطاق، كبدت التنظيم خسائر فادحة.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، في مايو/آيار الماضي، تحييد أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب-القفل" قبل شهر شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK الإرهابي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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