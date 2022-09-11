سياسة
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إسرائيل تعلن إحباط 130 عملية إطلاق نار بالضفة
قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) إن تل أبيب أحبطت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 130 عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون، مقارنة مع 98 عملية في الفترة ذاتها من العام المنصرم (2021).
إسرائيل تعلن إحباط 130 عملية إطلاق نار بالضفة
تشهد مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام ا لجاري، عمليات إسرائيلية عسكرية / AA
11 سبتمبر 2022

قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار الأحد إنّ بلاده أحبطت أكثر من 130 عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، منذ مطلع العام الجاري.

ونقلت قناة (كان) الرسمية عن بار، قوله: "منذ مطلع العام الجاري جرى إحباط أكثر من 130 عملية إطلاق نار على خلفية قومية (نفذها فلسطينيون)، مقارنة مع 98 عملية في الفترة ذاتها من العام المنصرم (2021)، و19 فقط في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.

جاء تصريح بار، خلال كلمة ألقاها في جامعة رايخمان، بمدينة هرتسليا (وسط).

وأضاف: "الارتفاع المستمر في محاولات المنظمات الفلسطينية تنفيذ عمليات إطلاق نار يعود إلى عدم تمكن السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة لها من فرض النظام بشكل كامل على المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وتابع بار: "هذا الأمر يلزم قوات جيش (الدفاع) وأفراد الأذرع الأمنية الأخرى الدخول بشكل يومي قرى وبلدات فلسطينية بهدف اعتقال مطلوبين، إذ جرى منذ بداية العام اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني".

ولم يتسن الحصول على رد فعل فوري من السلطة الفلسطينية على تصريحات رئيس الشاباك، حتى الساعة 17:45 ت.غ.

وتشهد مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، عمليات إسرائيلية عسكرية، وخاصة في مدينتي جنين ونابلس، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، واعتقال مئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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