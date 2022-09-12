سياسة
3 دقيقة قراءة
انتقادات لتراس بسبب مرافقة الملك تشارلز في جولاته والحكومة البريطانية تبرر
أثارت أنباء مرافقة رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، الملك تشارلز الثالث في جولاته المزمعة في البلاد في ظلّ الحداد المعلن في بريطانيا على الملكة إليزابيث الثانية كثيراً من الانتقادات، فيما بررت الحكومة لتراس بالقول إنها ستحضر الفعاليات فقط.
انتقادات لتراس بسبب مرافقة الملك تشارلز في جولاته والحكومة البريطانية تبرر
رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس مع الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام في لندن / AFP
12 سبتمبر 2022

أثارت أنباء مرافقة رئيسة الوزراء ليز تراس الملك تشارلز الثالث في جولاته المزمعة في مناطق البلاد الانتقادات، في ظلّ الحداد المُعلن في بريطانيا على الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت الحكومة البريطانية إن "رئيسة الوزراء لا ترافق الملك وهذه ليست جولة. هي ستحضر فقط فعاليات"، وذلك في مواجهة الجدل الدائر حيث واجهت تراس اتهامات بأنها تريد استغلال هذه المناسبة سياسياً.

وكان داونينغ ستريت أعلن السبت أن تراس التي عيّنتها الملكة الثلاثاء رئيسة للوزراء "ستنضم الى الملك حين يتقدم الحداد الوطني في مختلف أنحاء بريطانيا ليحضر فعاليات" في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.

وكتبت صحيفة "الغارديان" أن هذه الفكرة "أثارت بعض الانتقادات" في مواجهة شكوك بأن رئيسة الوزراء تستفيد منها لتبرز سياسياً.

وكتب هنري مانس الصحافي في "فايننشال تايمز": "يمكنني أن أرى كيف يفيد هذا الأمر ليز تراس، لكن لا أرى كيف يفيد الملك تشارلز"، مضيفاً أن "جو التمنيات الحسنة الذي شوهد خارج القصر أمس سيكون من الصعب إعادة خلقه اذا كان مسؤول سياسي حاضراً ويتدخل في كل شيء".

وعمدت فرق رئيسة الوزراء بسرعة إلى تهدئة هذا الجدل، وأوضح داونينغ ستريت: "هذا ليس التزاماً، إنما رئيسة الوزراء تعتبر أن من المهم أن تكون حاضرة خلال ما سيكون لحظة مهمة في الحداد الوطني في كل أنحاء بريطانيا".

وسيزور الملك الجديد المقاطعات الأربع في البلاد التي تشكل المملكة المتحدة إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

كما سيحضر تشارلز الثالث أولاً حفل "صلاة وتأمل" اليوم الاثنين في كاتدرائية سان جيل في إدنبرة حيث سيُنقل جثمان الملكة التي توفيت الخميس في قصر بالمورال في اسكتلندا.

ثم يتوجه الملك الجديد الثلاثاء إلى بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية لحضور مراسم مماثلة في كاتدرائية القديسة آن، ويغادر بعد ذلك الجمعة إلى ويلز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us