سياسة
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شاهد | مقتل 3 أشخاص في تحطّم مروحية بأفغانستان
أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان مقتل 3 أشخاص، السبت، جراء تحطّم مروحية أمريكية الصنع في العاصمة كابل.
شاهد | مقتل 3 أشخاص في تحطّم مروحية بأفغانستان
وزارة الدفاع الأفغانية أوضحت أن الطائرة تحطمت جراء "مشكلة تقنية خلال التدريب"  / Others
12 سبتمبر 2022

تحطّمت مروحية أمريكية الصنع خلال تدريبات لحركة طالبان السبت في كابل، ما أدى إلى مقتل طيارَيها وأحد أفراد الطاقم على ما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية.

ووقع حادث المروحية وهي من طراز "بلاك هوك" في حرم جامعة الدفاع في العاصمة الأفغانية.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة تحطّمت جراء "مشكلة تقنية خلال التدريب" ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى مضيفة أن خمسة من أفراد الطاقم أصيبوا أيضاً.

وخلال انسحابه من أفغانستان الذي شابته الفوضى قبل سنة، ترك الجيش الأمريكي معدات طيران وأسلحة وآليات تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات غالبيتها غير صالحة للاستخدام.

ونقلت القوات الحكومية السابقة بعض المروحيات أيضاً إلى دول في آسيا الوسطى قبل أن تستولي حركة طالبان على السلطة في كل أرجاء البلاد.

ونجحت حركة طالبان في إصلاح بعض الطائرات ومن بينها مروحيات.

في 31 أغسطس/آب نظّمت حركة طالبان عرضاً كبيراً تضمّن عتاداً عسكرياً احتفاء بالذكرى الأولى لانسحاب آخر الجنود الأمريكيين من البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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