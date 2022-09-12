سياسة
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أوكرانيا تستعيد أكثر من 20 بلدة في الشرق وتتهم روسيا باستهداف شبكة الكهرباء
أعلنت القوات الأوكرانية استعادة "أكثر من 20 بلدة" خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما اتّهمت كييف الجيش الروسي بمهاجمة البنية التحتية المدنية رداً على هجومها المضاد منذ نحو أسبوع.
أوكرانيا تستعيد أكثر من 20 بلدة في الشرق وتتهم روسيا باستهداف شبكة الكهرباء
الجيش الأوكراني قال إنه “حرر خلال 24 ساعة” أكثر من 20 بلدة / Reuters
12 سبتمبر 2022

أعلن الجيش الأوكراني صباح الاثنين استعادة "أكثر من 20 بلدة" خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.

وقال الجيش الأوكراني في تقريره الصباحي: "يتواصل تحرير البلدات من الغزاة الروس في منطقتي خاركيف ودونيتسك" في شرق أوكرانيا، موضحاً أنه على امتداد خط المواجهة "تمكّنت القوات الأوكرانية من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة" خلال 24 ساعة.

وأكد تقرير الجيش: "خلال تراجعها، تهجر القوات الروسية مواقعها على عجل وتفر".

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم الأوكراني في الشمال الشرقي بأنه نجاح مدوٍّ محتمل في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، وقال إن الشتاء قد يشهد استرداد المزيد من الأراضي إذا حصلت كييف على أسلحة أكثر قوة.

وفي أسوأ هزيمة لقوات موسكو منذ طردها من مشارف العاصمة كييف في مارس/آذار، ترك آلاف الجنود الروس وراءهم ذخيرة ومعدات حين فرّوا من مدينة إيزيوم، التي كانوا يستخدمونها كمركز لوجستي.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني إن القوات المسلحة استعادت السيطرة على أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع منذ بداية هذا الشهر.

استهداف شبكة الكهرباء

في السياق، اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي بمهاجمة البنية التحتية المدنية رداً على هجوم خاطف شنته القوات الأوكرانية في نهاية الأسبوع وأجبر موسكو على التخلّي عن معقلها الرئيسي في منطقة خاركيف.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن أهداف الهجمات الانتقامية شملت منشآت المياه ومحطة طاقة حرارية في خاركيف وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وكتب زيلينسكي على تويتر في وقت متأخر من أمس الأحد: "ليس هناك منشآت عسكرية، الهدف هو حرمان الناس من الإنارة والتدفئة".

وتؤكد أوكرانيا أنها استعادت منذ مطلع سبتمبر/أيلول، نحو ثلاثة آلاف كيلومتر مربع من أراضيها في منطقة خاركيف خصوصاً.

ومساء الأحد، سُجّل انقطاع لتيار الكهرباء في مناطق عدة في شرق البلاد وشمالها وجنوبها ووسطها عزته السلطات الأوكرانية إلى قصف روسي.

وأُعيد التيار سريعاً في أجزاء من المناطق المشمولة بالقصف. وقال المسؤول في الرئاسة كيريلو تيموشينكو على تليغرام: "أُعيد التيار الكهربائي والمياه بنسبة 80%" في منطقة خاركيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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