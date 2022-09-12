أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن اليونان تواصل اختلاق المشاكل وأنها ستتحمل عواقب إقدامها على أي مغامرة لحساب آخرين.

جاء ذلك في كلمة له في فعالية بالعاصمة أنقرة، الاثنين، تطرّق خلالها إلى موقف اليونان ضد تركيا في الفترة الأخيرة.

وقال: "بينما نحاول احترام حقوق الجيران على جانبي بحر إيجة، لا يزال اليونانيون يواصلون اختلاق المشاكل".

وخاطب اليونان قائلاً: "إذا أقدمتم على مغامرة لحساب آخرين، فإنكم ستواجهون العواقب كما حصل بالماضي، وهذا تحذير لجارتنا".

وأضاف: "لذلك على الجميع أن يتحلّى بالتعقّل، ونقول لليونان بالخصوص، لا تكونوا بيدقاً للآخرين"، داعياً أثينا إلى عدم الاستمرار باستفزازاتها لأن عداء تركيا خطير.

والسبت، كشفت معلومات توصلت إليها وكالة الأناضول أن السفينة التجارية "أناتوليان" التي تعرّضت لنيران تحرّش من خفر السواحل اليوناني، هي نفسها سفينة "مافي مرمرة" التي هاجمتها إسرائيل في المياه الدولية خلال توجهها لكسر الحصار على قطاع غزة عام 2010.

وأظهرت المعلومات أن سفينة "أناتوليان" هي ذاتها سفينة "مافي مرمرة"، التي حُوّلت لاحقاً إلى سفينة شحن وغُيّر اسمها.

ومع الاعتداء اليوناني عليها تكون "مافي مرمرة" تعرّضت لثاني هجوم في المياه الدولية، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي وقع قبل 12 عاماً.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يخاطب اليونان باللغة التي تفهمها، وإن رسالته واضحة في التصريح الذي قال فيه: "يمكن أن نأتي بغتة".

وأكّد أنه لا تفسير منطقياً لمواقف اليونان تجاه تركيا في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى انتهاكات اليونان في بحر إيجة، وإلى تحرشاتها بمقاتلات تركية بعضها كانت تُجري استطلاعات في إطار مهامّ حلف الناتو.