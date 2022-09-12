تستعد ألمانيا لدخول حالة ركود هذا الشتاء، بسبب تأثير أزمة الطاقة الحالية الكبير على الأسر والشركات، وفقاً لتوقعات معهد IFO والبنك المركزي الالماني.

وقال معهد الأبحاث في بيان الاثنين "خفض إمدادات الغاز من روسيا خلال الصيف والزيادات الكبيرة في الأسعار الناجمة عن ذلك الحقت أضراراً بالاقتصاد".

وخفض المعهد، وهو من الأكثر نفوذاً لأكبر اقتصاد أوروبي، توقعاته للنمو التي تعود إلى يونيو/حزيران 4 نقاط، ويترقب انخفاضاً بنسبة 0,3% من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2023.

وهو أول معهد ألماني يتوقع تراجعاً لإجمالي الناتج الداخلي العام المقبل لأول اقتصاد في منطقة اليورو. ويتوقع المعهد ركوداً تقنياً في الربع الأول من عام 2023 مع انخفاض بنسبة 0.4% لإجمالي الناتج الداخلي، بعد تراجع بـ0.2% في الفصل الرابع من عام 2022.

وقدم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل الأحد توقعات مماثلة مرتقباً "احتمال" الدخول في حالة ركود نهاية هذا العام وبداية 2023. وقال للإذاعة العامة إن "عدداً من العناصر" يميل إلى هذا السيناريو.

وفقاً للمعهد، لن تعود الأوضاع إلى "طبيعتها" قبل عام 2024 مع "نمو بنسبة 1.8%".

أما معدل التضخم فيتوقع أن يصل إلى 9.3% العام المقبل بعد تسجيل نسبة 8.1% في عام 2022 وفقاً للمعهد.

ويتوقع البنك المركزي الألماني زيادة التضخم إلى "أكثر من 10%" خلال عام واحد في ديسمبر/كانون الاول وإلى "أكثر من 6%" في عام 2023.