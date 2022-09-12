سياسة
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"آفاد" التركية تواصل نصب خيام للمنكوبين من سيول باكستان
تستمر فرق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في توزيع ونصب الخيام في المناطق المتضررة من السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في باكستان.
"آفاد" التركية تواصل نصب خيام للمنكوبين من سيول باكستان
رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية تواصل نصب خيام لإيواء المتضررين من الفيضانات في باكستان / AA
12 سبتمبر 2022

تواصل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) نصب خيام لإيواء المتضررين من الفيضانات في باكستان.

وتستمر فرق "آفاد" في توزيع ونصب الخيام في المناطق المتضررة من السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

ولفت إلى نصب 20 خيمة في منطقة ميربور خاس بإقليم السند وتوزيع 50 طرداً غذائياً على المحتاجين، في إطار الأنشطة الاغاثية المتواصلة في المنطقة.

وأشار إلى توزيع "آفاد" آلاف الخيام في المنطقة، وأنها تهدف إلى توزيع أكثر من 100 ألف خيمة في المناطق المتضررة من السيول في عموم باكستان.

ومنذ أن اجتاحت الفيضانات مساحات واسعة في باكستان خلال يونيو/حزيران الماضي، أرسلت أنقرة ما لا يقل عن 12 طائرة و4 قطارات وعشرات الشاحنات محملة بمساعدات إلى المتضررين، بحسب بيانات رسمية تركية.

وتسببت الفيضانات الكارثية في مقتل 1391 شخصاً منذ 14 يونيو الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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