سياسة
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أزمة مالية متواصلة.. مصرف لبنان المركزي يوقف توفير الدولار لواردات البنزين
قرر مصرف لبنان المركزي وقف توفير الدولار لواردات البنزين تماماً، في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية.
أزمة مالية متواصلة.. مصرف لبنان المركزي يوقف توفير الدولار لواردات البنزين
مصرف لبنان قرر وقف توفير الدولار لواردات البنزين / AA
12 سبتمبر 2022

قال مصرف لبنان المركزي إنه وقف تماماً توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.

وعلى الرغم أن مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيوقف توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل فعل ذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).

وخفض تدريجياً حجم الدولارات التي يوفرها عبر "صيرفة" خلال الأسابيع الماضية في إطار خطة أوسع لإنهاء دعم أغلب البضائع في ظل انهيار مالي دخل عامه الرابع بلا أي مؤشرات على التحسن.

وقال متحدث باسم المصرف إنه سيتعين على المستوردين الآن الحصول على الدولار من السوق السوداء حيث تُتداول الليرة اللبنانية عند نحو 35 ألفاً مقابل الدولار اليوم الاثنين. وكان السعر عند صيرفة الأسبوع الماضي نحو 28 ألفاً.

وأبلغ مارون شماس، عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط، وكالة رويترز بأنه "إذا زادت التقلبات في سعر الصرف، ستزيد التقلبات في سعر الوقود".

وقفز سعر 20 لتراً من البنزين بواقع 20 ألف ليرة اليوم الاثنين وهي زيادة حادة مقارنة بتقلبات يومية عادية بواقع آلاف قليلة من الليرة في الأسابيع السابقة.

وأضاف شماس أن المستوردين قادرون حتى الآن على الحصول على كل احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء وأن القائمين على ضخ البنزين سيواصلون قبول الدفع بالليرة وفقاً لسعر السوق السوداء اليومي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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