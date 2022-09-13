سياسة
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غالبية المساهمين في تويتر يصوتون لبيع الشركة لإيلون ماسك
قالت مصادر مطلعة إن غالبية المساهمين في تويتر، صوتوا لصالح بيع الشركة بمبلغ 44 مليار دولار لرجل الاعمال الأمريكي إيلون ماسك. وكان ماسك أبلغ الشركة سابقاً أنه لن يمضي قدماً في عملية الاستحواذ، بعدما "تعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي".
غالبية المساهمين في تويتر يصوتون لبيع الشركة لإيلون ماسك
مساهمو شركة تويتر يصوتون لصالح بيعها بمبلغ 44 مليار دولار لإيلون ماسك / AA
13 سبتمبر 2022

صوّت أغلب مساهمي تويتر لصالح بيع شركة التواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار لإيلون ماسك، حسبما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة على التصويت الاثنين.

وقالت المصادر إن الموعد النهائي لتصويت المساهمين على الصفقة هو الثلاثاء، لكن عدداً كافياً من المستثمرين صوتوا بحلول مساء الاثنين.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها قبل الإعلان الرسمي. ولم ترد تويتر ولا ممثلو ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكان ماسك أبلغ تويتر أنه لن يمضي قدماً في عملية الاستحواذ، بحجة أنه تعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي على المنصة ولم يُخطَر بتسوية مالية توصلت إليها الشركة مع أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين.

ومن المقرر أن يخوض الجانبان معركتهما في المحكمة الشهر المقبل.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يصوت المساهمون لصالح بيع الشركة بعد أن أدى تراجع سوق الأسهم إلى جعل صفقة ماسك، البالغة 54.20 دولار للسهم في تويتر والتي وقعها الجانبان في أبريل/نيسان، تبدو باهظة الثمن في الأوضاع الحالية. وتحوم أسهم تويتر الآن حول 41 دولاراً.

وفي وقت سابق الاثنين قالت تويتر إن الأموال التي دفعتها لمسؤول سابق بها أبلغ عن مخالفات لم تخرق أياً من شروط بيعها إلى ماسك، بعد أن حاول أغنى رجل في العالم مرة أخرى إلغاء الصفقة.

وقال محامو تويتر إن أسباب ماسك لرغبته في التراجع عن الصفقة "باطلة وخاطئة".

وقال محامو ماسك الأسبوع الماضي إن فشل تويتر في الحصول على موافقته قبل دفع 7.75 مليون دولار للمبلغ عن المخالفات بيتر زاتكو ومحاميه انتهك اتفاق الاندماج، الذي يقيد متى يمكن لتويتر دفع مثل هذه الأموال.

واتهم زاتكو الذي أقالته تويتر في يناير/كانون الثاني، من منصبه رئيساً لقسم الأمن فيها، شركة التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بالزعم كذباً أن لديها خطة أمنية محكمة والإدلاء ببيانات مضللة عن سبلها لمواجهة المتسللين الإلكترونيين وحسابات البريد العشوائي.

وسيلتقي زاتكو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الثلاثاء لمناقشة هذه المزاعم.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة بولاية ديلاوير نظر القضية بين ماسك وتويتر يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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