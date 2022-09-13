سياسة
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نتيجة استفزازات أرمينية.. اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا
وزارة الدفاع الأذربيجانية تقول إن مجموعات تخريبية من القوات الأرمينية زرعت ألغاماً على أراضٍ بين مواقع الجيش الأذربيجاني، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات حدودية "مكثفة"، على حدود داشكسن وكلبجار ولاجين.
نتيجة استفزازات أرمينية.. اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا
قال الجيش الأذربيجاني إنه اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات / Getty Images
13 سبتمبر 2022

أعلنت أذربيجان مساء الاثنين اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيانٍ إن الجيش الأرميني أتى بأعمال استفزازية واسعة النطاق خلال ساعات المساء، على محاور داشكسن وكلبجار ولاجين.

وأوضحت أن مجموعات تخريبية من القوات الأرمينية زرعت ألغاماً على أراضٍ وطرق بين مواقع الجيش الأذربيجاني، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين.

وأشارت إلى استهداف القوات الأرمينية مواقع الجيش الأذربيجاني في محافظات داشكسن وكلبجار ولاجين بأسلحة مختلفة بما فيها مدافع الهاون.

وأشارت إلى وقوع خسائر في صفوف القوات الأذربيجانية وأضرار في البنية التحتية العسكرية.

ولفتت إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

وأفادت أذربيجان بأن حكومة يريفان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاشتباكات والخسائر، وأن معلومات إضافية ستُقدَّم للرأي العام في وقت لاحق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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