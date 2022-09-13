سياسة
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بريطانيا تستعد لنقل نعش الملكة إليزابيث الثانية جواً من إدنبرة إلى لندن
تستعد بريطانيا لنقل نعش الملكة إليزابيث الثانية في طائرة إلى لندن الثلاثاء، بعدما بقي لمدة 24 ساعة في كاتدرائية تاريخية في إدنبرة. وتوفيت إليزابيث الخميس في منزلها في بالمورال في المرتفعات الأسكتلندية عن 96 عاماً.
بريطانيا تستعد لنقل نعش الملكة إليزابيث الثانية جواً من إدنبرة إلى لندن
ستحمل طائرة نعش الملكة إليزابيث إلى لندن الثلاثاء / AFP
13 سبتمبر 2022

ستحمل طائرة نعش الملكة إليزابيث إلى لندن الثلاثاء بعدما أُبقي عليه لمدة 24 ساعة في كاتدرائية تاريخية في إدنبرة، حيث أحاط به ابنها الملك تشارلز وأخوته الثلاثة في وقفة صامتة.

وانضم إلى تشارلز شقيقاه أندرو وإدوارد وشقيقته آن في الوقفة الصامتة التي استغرقت عشر دقائق الاثنين في كاتدرائية سانت جايلز، حيث وقفوا برؤوس منحنية على الجوانب الأربعة للنعش فيما كان مشيعون يمرون لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وبينما كانت الموسيقى الحزينة لمزمار القرية الصوت الوحيد الذي ملأ جنبات المكان عندما حمل جنود النعش في وقت سابق من اليوم، دوى صوت التصفيق عالياً من المشيعين عندما غادر أفراد العائلة المالكة الكاتدرائية بعد الوقفة الصامتة تحت جنح الظلام.

وقالت ماري كلير كروس (55 عاماً): "شعرت بالذهول لأنني كنت في الكاتدرائية مع الملكة إليزابيث التي طالما أعجبت بها طوال حياتي. لقد كان شعوراً رائعاً بمعنى الكلمة لكنه كان حزيناً كذلك".

وتوفيت إليزابيث يوم الخميس في منزلها في بالمورال في المرتفعات الأسكتلندية عن 96 عاماً بعد حكم استمر 70 عاماً مما فجّر مشاعر الحزن في البلاد.

وبوفاة الملكة إليزابيث، أصبح تشارلز (73 عاماً) ملكاً لبريطانيا و14 دولة أخرى بما في ذلك أستراليا وكندا وجامايكا ونيوزيلندا. وسيسافر الملك الجديد إلى الأقاليم الأربعة لبريطانيا قبل الجنازة، على أن يبدأ جولته بزيارة أيرلندا الشمالية اليوم الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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