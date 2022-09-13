سياسة
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تقرير ألماني: سلاسل التوريد الهشة تجعل من تركيا ملاذاً للشركات الألمانية
كشفت صحيفة الأعمال الألمانية هاندلسبلات الاثنين في تقرير بعنوان "سلاسل التوريد الهشة: تجعل من تركيا ملاذاً للشركات الألمانية" عن تحول تركيا إلى ملاذ جديد لشركات ألمانيا.
تقرير ألماني: سلاسل التوريد الهشة تجعل من تركيا ملاذاً للشركات الألمانية
تقرير ألماني: سلاسل التوريد الهشة تجعل من تركيا ملاذاً للشركات الألمانية / AA
13 سبتمبر 2022

كشفت صحيفة الأعمال الألمانية هاندلسبلات الاثنين في تقرير بعنوان "سلاسل التوريد الهشة: تجعل من تركيا ملاذاً للشركات الألمانية" عن تحول تركيا إلى ملاذ جديد للشركات الألمانية.

وبالتزامن مع انقطاع سلاسل التوريد واختناق قطاع الإمدادات العالمية بدءاً من الشرق الأقصى بسبب جائحة كورونا، ووصولاً إلى اشتعال الحرب الأوكرانية أواخر فبراير/شباط الماضي، أصبحت تركيا بشكل مفاجئ ملاذاً مرغوباً للمستوردين والمصدرين الألمان.

وقال التقرير: "بينما تستفيد الدولة الواقعة على مضيق إسطنبول من الحرب الروسية ومشاكل التوصيل إلى الصين، يبحث خبراء اللوجستيات الألمان عن الفرصة لترقية أعمالهم عبر تركيا".

وتوجهت أنظار الشركات الألمانية العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية مباشرة إلى تركيا، وأصبحت بموقعها الاستراتيجي، ذات أهمية متزايدة لتوريد البضائع.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ويستفاليان للشحن توبياس بارتز: "وجدنا أن الشركات تريد نقل عملياتها من آسيا إلى أوروبا القريبة" وأضاف: "تعتبر تركيا، بسكانها الشباب والمتعلمين، موقعاً مثالياً للإنتاج والتجارة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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