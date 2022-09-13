سياسة
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بعد الاشتباكات.. وزيرا خارجية تركيا وأذربيجان يبحثان الاستفزازات الأرمينية
بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف "الاستفزازات الأرمينية" الأخيرة، غداة الاشتباكات التي وقعت على الحدود بين قوات أذربيجان وأرمينيا.
بعد الاشتباكات.. وزيرا خارجية تركيا وأذربيجان يبحثان الاستفزازات الأرمينية
وزيرا خارجية تركيا وأذربيجان يبحثان هاتفياً "الاستفزازت الأرمينية" / AA
13 سبتمبر 2022

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مباحثات هاتفية مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، حول "الاستفزازات الأرمينية" الأخيرة، وفق تغريدة لجاوش أوغلو على حسابه الرسمي في تويتر.

وقال الوزير التركي إنه بحث مع نظيره الأذربيجاني "الاستفزازات الأرمينية"، غداة الاشتباكات التي وقعت على الحدود بين قوات البلدين.

ودعا جاوش أوغلو أرمينيا إلى التخلي عن الاستفزازات، والتركيز على التعاون ومفاوضات السلام مع أذربيجان في إطار الاتفاق الذي توصّلا إليه عقب معارك "قره باغ" الأخيرة.

ومساء الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثّفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت في بيان إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

وأفادت أذربيجان بأن حكومة يريفان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاشتباكات والخسائر، وأن معلومات إضافية ستُقدّم للرأي العام في وقت لاحق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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