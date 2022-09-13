أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مباحثات هاتفية مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، حول "الاستفزازات الأرمينية" الأخيرة، وفق تغريدة لجاوش أوغلو على حسابه الرسمي في تويتر.

وقال الوزير التركي إنه بحث مع نظيره الأذربيجاني "الاستفزازات الأرمينية"، غداة الاشتباكات التي وقعت على الحدود بين قوات البلدين.

ودعا جاوش أوغلو أرمينيا إلى التخلي عن الاستفزازات، والتركيز على التعاون ومفاوضات السلام مع أذربيجان في إطار الاتفاق الذي توصّلا إليه عقب معارك "قره باغ" الأخيرة.

ومساء الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثّفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت في بيان إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

وأفادت أذربيجان بأن حكومة يريفان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاشتباكات والخسائر، وأن معلومات إضافية ستُقدّم للرأي العام في وقت لاحق.