أعلنت الجهات الأمنية السعودية إلقاء القبض على معتمر يمني مقيم في البلاد بعد أن رفع لافتة في الحرم المكي بمكة كتب عليها: "العمرة لروح الملكة إليزابيث".

وفي بيان نشره على تويتر قال جهاز الأمن العام السعودي إنّ "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام مخالفاً بذلك أنظمة وتعليمات العمرة".

وظهر المعتمر بملابس الإحرام في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 20 ثانية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، وهو يحمل لافتة مخالفة للمناسك من داخل الحرم مكتوب عليها: "العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبّلها في الجنّة ومن الصالحين".

من جانبها اعتبرت الجهات الأمنية الحادثة انتهاكاً لأنظمة العمرة ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.

وكان المقطع أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالب عدد من المغردين على تويتر بمحاسبة المعتمر.