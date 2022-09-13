سياسة
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يشمل 81 ولاية.. الرئيس أردوغان يكشف عن أكبر مشروع سكني في تاريخ تركيا
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، عن أكبر مشروع سكني في تاريخ الجمهورية التركية، خلال حفل تعريف بالمشروع في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.
يشمل 81 ولاية.. الرئيس أردوغان يكشف عن أكبر مشروع سكني في تاريخ تركيا
الرئيس أردوغان يكشف عن أكبر مشروع سكني في تاريخ تركيا / AA
13 سبتمبر 2022

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، عن أكبر مشروع سكني في تاريخ الجمهورية التركية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في حفل تعريف بالمشروع في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن هدف حكومته من المشروع بناء 500 ألف مسكن و250 ألف أرض صالحة للإعمار و50 ألف مكان عمل في جميع الولايات التركية، خلال فترة لا تتجاوز عام 2028.

وأضاف أن هذا المشروع سيؤدي إلى خفض أسعار المنازل والإيجارات في جميع أنحاء البلاد وسيسهل امتلاك المواطنين المنازل.

وتابع: "عبر هذا المشروع سنزيد عدد المساكن الاجتماعية إلى مليونين وعدد قاطني هذه المنازل إلى أكثر من 10 ملايين. وقد أطلقنا على المشروع اسم (منزلي الأول) و(مكان عملي الأول).

وعن أسعار المنازل التي ستُنشأ في إطار المشروع، قال أردوغان: "سيتمكن مواطنونا من امتلاك المنازل المكونة من غرفتين وصالة بسعر إجمالي 608 آلاف ليرة تركية، وبأقساط شهرية تبدأ من 2000 ليرة، لمدة 240 شهراً".

واستطرد: "أما المنازل المكونة من 3 غرف وصالة، فسيكون السعر 850 ألف ليرة تركية وبأقساط 3 آلاف و187 ليرة موزعة على 240 شهراً".

وأضاف: "لقد خصّصنا حصة للشباب الذين تتراوح سنهم بين 18 و30 عاماً، سيكون لهم 50 ألف منزل من المنازل التي ستُنشأ في إطار المشروع".

وأشار إلى أن حكومته تخطّط لإنشاء 250 ألف سكن خلال المرحلة الأولى للمشروع التي ستنتهي خلال عامين.

ولفت إلى إمكانية تقدُّم كل مواطن يقلّ دخل أسرته عن 18 ألف ليرة في إسطنبول، وعن 16 ألف ليرة في الولايات الأخرى، بطلب الشراء من هذا المشروع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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