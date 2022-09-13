سياسة
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السيسي يصل إلى قطر في أول زيارة منذ توليه الرئاسة
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر الثلاثاء في زيارة هي الأولى من نوعها، تلبية لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
السيسي يصل إلى قطر في أول زيارة منذ توليه الرئاسة
السيسي وصل إلى الدوحة في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة / AFP
13 سبتمبر 2022

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، إلى الدوحة في أول زيارة منذ توليه منصبه عام 2014.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان مقتضب، بأن السيسي "وصل إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني".

وأفادت الرئاسة المصرية بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين".

وأضافت أن الزيارة "تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، تلبية للدعوة الموجهة إليه من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني".

وأردف البيان، أن "الزيارة تأتي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".

وتابع: "الرئيس السيسي، سيبحث خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر، أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين".

كما ستبحث الزيارة " التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021، جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة "العلا" السعودية أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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