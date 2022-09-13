جدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو موقف أنقرة الداعم دائماً لأذربيجان، مؤكدا أن الأخيرة "ليست وحيدة في أي من الأوقات".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بولاية قسطمونو الثلاثاء أشار خلالها إلى أن أرمينيا تواصل دائماً استفزازاتها على الحدود.

ولفت الوزير التركي إلى أن أرمينيا لم تفضل استغلال الفرصة التي سنحت من أجل السلام والاستقرار بل استمرت في أعمالها الاستفزازية.

وأوضح أن أرمينيا استفزت مساء أمس أذربيجان على الحدود بينهما وإن الأخيرة ردت عليها، مؤكداً ضرورة أن تعي يريفان الدرس وأن تسعى من أجل السلام.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن 60% من الصراعات في العالم تحدث بمناطق قريبة من تركيا.

وأضاف: "بدأت قوى مختلفة بالظهور على الواجهة، وتركيا أصبحت فاعلاً هاماً في العالم خلال السنوات العشرين الأخيرة".

وشدد أن تركيا أصبحت فاعلاً هاماً "لا لأنها أقوى بلد بالعالم وإنما لاستخدام قوتها من أجل السلام".

وأردف:" نحن عنصر فاعل هام لأننا بلد وقف مع المحقين وليس مع الأقوياء، لذلك كثفنا جهودنا الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في سوريا".

وبيّن أن السياسة المتوازنة لتركيا بدأت تصبح نموذجاً في العالم بأسره.

وأردف:" بالتأكيد ندعم وحدة التراب الأوكراني. انتهجنا التوازن في علاقاتنا مع روسيا، وضمنا تجاوز أزمة الغذاء العالمية عبر اتفاقية الحبوب في إسطنبول بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ولو بشكل مؤقت".