سياسة
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فرنسا.. قرار بوقف إضاءة المباني البلدية ليلاً في باريس بسبب أزمة الطاقة
أعلنت رئيسة بلدية باريس الثلاثاء أن إضاءة المباني التابعة للبلدية ستتوقف في الساعة 22:00 اعتباراً من 23 سبتمبر/أيلول بسبب أزمة الطاقة.
فرنسا.. قرار بوقف إضاءة المباني البلدية ليلاً في باريس بسبب أزمة الطاقة
الخطة التي أعلنتها رئيسة بلدية باريس ستطبق اعتبارا من 23 سبتمبر/أيلول بسبب أزمة الطاقة. / AA
13 سبتمبر 2022

أعلنت آن هيدالغو رئيسة بلدية باريس الثلاثاء أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة ستتوقف في الساعة 22:00 اعتباراً من 23 سبتمبر/أيلول بسبب أزمة الطاقة.

وستطلب رئيسة البلدية التي ترفض وقف إنارة الشوارع لأسباب "أمنية"، من الدولة "أن تفعل الشيء نفسه" للآثار الوطنية، ومن أصحاب المباني الأثرية الخاصة اتخاذ إجراءات "في الاتجاه نفسه".

ومن بين المعالم الأكثر أهمية في العاصمة مبنى البلدية وكان يضاء حتى الساعة الواحدة صباحاً، وكذلك سيُطفأ برج ايفل أنواره مع خروج آخر الزوار الساعة 23:45 وفق آن هيدالغو.

أما الجسور في العاصمة فيمكن إطفاؤها إذا توافق ذلك مع ضرورات سلامة الملاحة النهرية، وفق ما أعلن المساعد في بلدية باريس المكلف مسائل التحول البيئي دان ليرت.

وستُخفَّض درجات الحرارة في مباني المدينة درجة واحدة خلال النهار من 19 إلى 18 درجة مئوية، باستثناء دور المسنين ودور الحضانة، وإلى 12 درجة مئوية في المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع أي خلال "الفترات التي تكون فيها هذه المباني شاغرة"، وفق ما أعلنت هيدالغو.

وأكدت أن مجلس المدينة يريد أن يؤخر بدء تدفئة المباني في الصباح "مدة 30 دقيقة" في الفترة الزمنية "لاقتراب فصل الشتاء". وطمأنت بأنه سيتم إلغاء التأخير في حال انخفاض درجات الحرارة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وستُخفض درجات الحرارة في نحو أربعين حوض سباحة في باريس درجة واحدة "خارج المياه وفي الحوض"، على حد قول هيدالغو. وحُدِّدت بـ27 درجة للهواء و26 درجة للمياه.

هدف "خطة الطوارئ من أجل الاتزان" هو "خفض الاستهلاك بنسبة 10 في المئة" أي ما يوازي "استهلاك الطاقة في 226 مدرسة"، وفق ما أكدت هيدالغو.

وارتفعت أسعار الطاقة إلى حد كبير في الأشهر الماضية على خلفية التوترات المرتبطة بالهجوم الروسي على أوكرانيا، ويسعى كل من الأفراد والمؤسسات والهيئات العامة في دول عديدة لخفض استهلاك الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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