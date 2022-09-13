أعلن الأمن العام الأردني الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني بمنطقة اللويبدة بالعاصمة عمان إلى 5 قتلى و7 مصابين.

وقال متحدث الأمن العامّ العقيد عامر السرطاوي في بيان إن فرق الإنقاذ وصلت إلى ثلاث جثث تحت الأنقاض، والعمل جارٍ على إخراجها.

واستدرك: “لتصل حصيلة ما تعاملت معه فرق الإنقاذ من وفيات وإصابات إلى خمس وفيات وسبع إصابات من تحت الأنقاض“.

وقال شهود إن الدفاع المدني الأردني بدأ الثلاثاء إجلاء عديد من الأشخاص الذين حوصروا بعد انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في العاصمة عمان.

وذكروا لوكالة رويترز أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء كباراً في الحكومة شوهدوا في الموقع فيما كانت عملية إنقاذ كبرى جارية لإجلاء الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن عدداً من المحاصرين في انهيار العمارة وتجري الكوادر في الموقع اللازم.

ولفتت إلى أنه جرى فصل التيار الكهربائي في موقع العمارة باللويبدة، مشيرة إلى أن العمارة التي انهارت مكونة من 4 طوابق ومأهولة بالسكان.

ولا يزال جميع كوادر مديرية الأمن العامّ الأردنية تتعامل مع الحادثة وتبحث عن محاصَرين.