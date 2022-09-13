سياسة
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أذربيجان: الانتهاكات الأرمينية مستمرة واستشهاد 50 عسكرياً في الاشتباكات
أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قوات أرمينيا استهدفت مواقع قوات أذربيجان في محافظة لاتشين، كما أشارت إلى استشهاد 50 عسكرياً أذربيجانيّاً في الاشتباكات.
أذربيجان: الانتهاكات الأرمينية مستمرة واستشهاد 50 عسكرياً في الاشتباكات
أرمينيا تواصل انتهاكاتها وتستهدف مواقع في أذربيجان / AA
13 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الثلاثاء استشهاد 50 عسكرياً في الاشتباكات الحدودية التي اندلعت إثر استفزازات أرمينية.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ، أن الاشتباكات التي اندلعت ليلة 12 وصباح 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، أسفرت عن استشهاد 50 عسكرياً.

بدوره، قدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعازيه عبر تويتر لشعبه وأسر الشهداء وأقربائهم، مؤكداً أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى".

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن قوات أرمينيا استهدفت الساعة 16:55 من 13 سبتمبر باستخدام الأسلحة المدفعية مواقع قوات أذربيجان في محافظة لاتشين من مواقها في محافظة قراكيلسة عبر الحدود الدولية وذلك رغم إعلان الهدنة.

وأضافت أن جيش أذربيجان اتخذ تدابير جوابية.

وأمس الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت، في بيانٍ، إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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