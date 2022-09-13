سياسة
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أسهم أوروبا تتراجع مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة
سجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً بنسبة 1.6% الثلاثاء، في تراجع من أعلى مستوياتها في أسبوعين، في وقت عزّزَت فيه بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع الرهانات على زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.
أسهم أوروبا تتراجع مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة
الأسهم الأوروبية خسرت 1.6% متراجعة من أعلى مستوياتها في أسبوعين / Reuters
13 سبتمبر 2022

خسرت الأسهم الأوروبية 1.6% الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في أسبوعين التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، إذ عزّزَت بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع الرهانات على زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقادت الخسائرَ أسهمُ شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة إذ انخفضت 3.2%، في حين خسرت أسهم العقارات 3.9%. وكان قطاع المرافق هو الرابح الوحيد بين القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا.

وسجّل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 8.3% في أغسطس/آب، مرتفعاً بأكثر من المتوقع، وسط ارتفاع تكاليف الإيجارات والرعاية الصحية، مما يعطى المركزي الأمريكي مبرراً لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 مكاسب ثلاث جلسات متتالية. كما انخفض مؤشر داكس الألماني 1.6%، متخلياً عن المكاسب التي أوصلته إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وفقدت أسهم شركات التكنولوجيا ما يقرب من 30% حتى الآن هذا العام، لتكون من أكثر القطاعات انخفاضاً في أوروبا بعد العقارات وتجارة التجزئة، إذ يستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة وسط تصاعد التضخم بعد الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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