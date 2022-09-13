سياسة
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الأمير هاري لن يُسمح له بارتداء بزة عسكرية في الجنازة الملكية.. ما القصة؟
كشفت شبكة "CBS" الإخبارية أنه لن يُسمح للأمير هاري بارتداء الزي العسكري خلال الجنازة الرسمية والمواكب للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بعد أن تَخلَّى وزوجته ميغان عن عديد من ألقابهما عام 2021.
الأمير هاري لن يُسمح له بارتداء بزة عسكرية في الجنازة الملكية.. ما القصة؟
لن يُسمح للأمير هاري بارتداء بزة عسكرية  / Getty Images
13 سبتمبر 2022

رغم خدمته العسكرية التي بلغت عشر سنوات، لن يُسمح للأمير هاري بارتداء الزي العسكري خلال الجنازة الرسمية والمواكب للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بعد أن تخلى وزوجته ميغان عن عديد من ألقابهما عام 2021، حسبما كشفت شبكة "CBS" الإخبارية.

وقالت المراسلة الملكية رويا نيكاه، إنه سيُسمح فقط لأفراد العائلة المالكة البريطانية بارتداء الزي العسكري خلال الجنازة الاثنين المقبل، وإن الابن الأصغر للملك الجديد تشارلز الثالث، سيتعين عليه ارتداء بدلة غير عسكرية.

فرد آخر من العائلة خدم في الجيش ولكن لن يُسمح له بارتداء زيه العسكري، هو الأمير أندرو الذي جُرّد من رعايته الملكية وانتماءاته العسكرية هذا العام بعد أن واجه مزاعم بالاعتداء الجنسي.

لكن أندرو حصل على استثناء وسيرتدي زيه الرسمي في الوقفة الأخيرة، عندما يقف أبناء الملكة الأربعة على جوانب نعشها الأربعة.

وقالت نيكاه إن هذه الخطوة "علامة احترام للملكة".

وأضافت أنه في جنازة الملكة "سنرى الاختلاف، ومَن لا يزال عاملاً في الأسرة المكية ومن ليس كذلك".

وأشارت نيكاه إلى أنه خلال جنازة الأمير فيليب العام الماضي قررت الملكة إليزابيث الثانية أن "يرتدي الجميع بدلات، لذلك كان الجميع متساوين".

لكن هذه المناسبة مختلفة "لكونها أول جنازة رسمية لملك منذ عام 1952"، مشيرة إلى أن تشارلز الثالث "يريد أن يتم كل شيء صحيحاً تماماً، ومن الصواب تقنياً أن يرتدي أفراد العائلة المالكة فقط الزي العسكري".

وقالت إن "القرار مؤلم على الأرجح لهاري، بخاصة أنه خدم في أفغانستان ونفّذ عديداً من المهامّ العسكرية".

وتوفيت الملكة إليزابيث الخميس في منزلها في بالمورال في المرتفعات الاسكتلندية عن 96 عاماً، بعد حكم استمر 70 عاماً، مما فجّر مشاعر الحزن في البلاد.

وبوفاة الملكة إليزابيث أصبح تشارلز (73 عاماً) ملكاً لبريطانيا و14 دولة أخرى، بما في ذلك أستراليا وكندا وجامايكا ونيوزيلندا.

ويتولى تشارلز الثالث هذا المنصب، وهو أكبر ملوك بريطانيا سنّاً عند اعتلائه العرش عن 73 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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