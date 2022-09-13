سياسة
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شاهد | مصرع مهاجرين تركتهم اليونان للموت وتركيا تنقذ آخرين
لقي 6 مهاجرين غير نظاميين، رضيعان وامرأة و3 أطفال، مصرعهم بعدما تركتهم اليونان للموت في عُرض بحر إيجة، فيما تمكن خفر السواحل التركي من إنقاذ 73 مهاجراً، ولا يزال البحث متواصلاً عن 5 مفقودين.
شاهد | مصرع مهاجرين تركتهم اليونان للموت وتركيا تنقذ آخرين
6 مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم، هم رضيعان وامرأة و3 أطفال، بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت في بحر إيجة / AA
13 سبتمبر 2022

لقي 6 مهاجرين غير نظاميين، رضيعان وامرأة و3 أطفال، مصرعهم بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت في بحر إيجة، فيما أنقذ خفر السواحل التركي 73 مهاجراً، ولا يزال البحث متواصلاً عن 5 مفقودين.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان الثلاثاء، إن فرقها هُرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما تلقت بلاغاً منتصف الليلة الماضية، بوجود مجموعة مهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة شواطئ مرمريس بولاية موغلا جنوب غربيّ البلاد.

وأشارت إلى أنها أرسلت زورقين إلى الموقع، وتمكنت الفرق من إنقاذ 66 مهاجراً كانوا على متن 3 طوافات نجاة.

ولفتت إلى إرسال مروحية وطائرة وزورق إضافي بعد إبلاغ المهاجرين أن عدد الطوافات التي وضعهم فيها الجانب اليوناني 4 طوافات.

وتمكنت الفرق من العثور على الطوافة الرابعة شبه غارقة، وتمكنت من إنقاذ 7 مهاجرين آخرين، والتوصل إلى جثث 6 أشخاص هم رضيعان وامرأة و3 أطفال.

وإثر إبلاغ المهاجرين الذين كانوا ضمن الطوافة شبه الغارقة أن عددهم كان 18 شخصاً، شرعت الفرق في البحث عن 5 مهاجرين آخرين بينهم رضيعان، ولا يزال البحث مستمرّاً عن المفقودين.

وأفاد المهاجرون بأنهم انطلقوا من لبنان في 10 سبتمبر/أيلول الجاري على متن مركب خشبي بطول 15 متراً، بهدف الوصول إلى إيطاليا.

وأشاروا إلى أنهم طلبوا المساعدة من خفر السواحل اليوناني الاثنين بعد نفاد وقودهم قبالة جزيرة رودوس.

ولفتوا إلى أن خفر السواحل اليوناني نقلهم إلى زورق وأخذ منهم مقتنياتهم الثمينة، ثم وضعهم في 4 طوافات نجاة وتركهم في نقطة قريبة من المياه الإقليمية التركية لينجرفوا في عُرض البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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