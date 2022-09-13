قد ترتبط كلمة "شوكولاتة" بشيء حلو المذاق في أيامنا، ولكن في معظم تاريخها كانت الشوكولاتة مشروباً مراً لا حلواً.

أسود، أبيض، بالبندق، مع الزبيب، بالحليب أو بالكراميل، في العالم آلاف من أنواع الشوكولاتة، لكنها جميعها تقريباً لذيذة بنفس القدر، وهو ما يجعل الجميع تقريباً من محبيها.

وإذا حسبت ما إذا كنت ستأكل الشوكولاتة هذا اليوم، وكم من المكعبات ستأكل وكيف ستؤثّر في صحتك، فأنت اليوم بالذات حُرّ في تناول مكعبات قليلة بلا أي ندم، لأنه على الرغم من تخصيص عدة أيام للشوكولاتة ، فإن يوم 13 سبتمبر/أيلول لا يزال يُحتفل به باعتباره اليوم العالمي للشوكولاتة.

ووفق لوائح الاتحاد الوطني للحلوانيين في الولايات المتحدة الأمريكية فإن يوم 13 سبتمبر يُحتفل به باعتباره اليوم العالمي للشوكولاتة، الذي يتزامن مع عيد ميلاد ميلتون إس هيرشي، مؤسس شركة هيرشي للشوكولاتة.

وأساس الشوكولاتة هو بالطبع حبوب الكاكاو، المكوّن الأساسي لإنتاج هذه الأطعمة الشهية.

وتأتي كلمة "شوكولاتة" نفسها من اللغة الإسبانية، من كلمة الأزتك "xocolatl"، التي تعني "المياه المرة".

وكان الأزتك يدقّون حبوب الكاكاو ويشربونها بلا سكّر.

ويمكن رجع تاريخ الشوكولاتة وصنعها من حبوب الكاكاو إلى حضارة المايا القديمة، وحتى قبل ذلك إلى أولمك القديمة في جنوب المكسيك.

وقد تستحضر كلمة "شوكولاتة" صوراً لشيء حلو المذاق، ولكن في معظم تاريخها كانت الشوكولاتة مشروباً مراً لا حلواً.

وتتضارب الروايات حول موعد وصول الشوكولاتة إلى أوروبا، لكنها على الأرجح وصلت لأول مرة إلى الأراضي الأوروبية في إسبانيا.

وتزعم إحدى القصص أن كريستوفر كولومبوس اكتشف حبوب الكاكاو بعد أن اعترض سفينة تجارية في رحلة إلى الأمريكتين وأعاد الحبوب معه إلى إسبانيا عام 1502.

فيما تزعم قصة أخرى إن المغامر هيرناندو كورتيس أحضر حبوب الكاكاو إلى إسبانيا، وأصبح مشروب الشوكولاتة الذي يحتوي على السكر شائعاً على الفور هناك.

كما ظهرت كلمة "شوكولاتة" لأول مرة في وثائق مكتوبة في إنجلترا عام 1604.

وأصبحت الشوكولاتة شائعة في أوروبا والولايات المتحدة، وسرعان ما اتخذت الشكل والمذاق المعروفين اليوم.

وتُصنع الشوكولاتة من ثمار أشجار الكاكاو التي نشأت في أمريكا الوسطى والجنوبية، وتسمى الثمار بالقرون، وتحتوي على نحو 40 حبة كاكاو، إذ تُجفَّف الحبوب وتُحمَّص لصنع حبوب الكاكاو.

أكبر منتجي ومصدّري الكاكاو والشوكولاتة

وتبلغ التجارة السنوية للشوكولاتة في العالم 28.6 مليار دولار، وبين عامَي 2019 و2020 انخفضت صادرات الشوكولاتة بنسبة 1.97%، من 29.2 مليار دولار إلى 28.6 مليار دولار.

وتمثل تجارة الشوكولاتة 0.17% من إجمالي التجارة العالمية، وأكبر منتجي الكاكاو في العالم ساحل العاج وغانا والإكوادور، أما أكبر مصدّري الشوكولاتة في العالم فهم ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وبولندا.

وفي عام 2020 صدّرَت ألمانيا ما قيمته 4.98 مليار دولار من الشوكولاتة، وبلجيكا 2.7 مليار دولار، وإيطاليا 2.11 مليار دولار، وبولندا 2.03 مليار دولار.

وعام 2020 كان أكبر مستوردي الشوكولاتة الولايات المتحدة بـ2.9 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ2.31 مليار دولار، وألمانيا بـ2.24 مليار دولار، وفرنسا بـ2.2 مليار دولار، وهولندا بـ1.38 مليار دولار.