سياسة
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جنين.. الاحتلال يقتل فلسطينيَيْن وأنباء عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الأربعاء أن "مواطنَيْن استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري". في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي خلال تبادل إطلاق نار مع فلسطينيين قرب حاجز الجلمة.
جنين.. الاحتلال يقتل فلسطينيَيْن وأنباء عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي
جنين.. الاحتلال يقتل فلسطينيَيْن وأنباء عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي / AA
14 سبتمبر 2022

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الأربعاء أن "مواطنَيْن استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري".

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن "الشهيدين من بلدة كفر دان غرب مدينة جنين"، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجز جثمانيهما.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أغلقت حاجز الجلمة أمام حركة المركبات.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء أن قواته أطلقت النار على فلسطينيَيْن، شمالي الضفة الغربية، و"حيّدتهما".

وقال الجيش عبر حسابه في موقع تويتر: "رصدت قوات الجيش اثنين من المسلحين (الفلسطينيين) في منطقة التماس بالقرب من (حاجز) الجلمة (شمالي الضفة)، فحاصرتهما وبدأت إجراءات في محاولة لاعتقالهما".

وأضاف: "بادر المشتبه بهما (الفلسطينيان) بإطلاق النار على الجنود، فهاجم الجنود المشتبه بهما وأطلقوا النار عليهما وحيّدوهما"، دون مزيد من التفاصيل.

في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي خلال تبادل إطلاق نار مع فلسطينيين قرب حاجز الجلمة في جنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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