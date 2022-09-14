ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، إن العشرات من موظفي القصر الملكي "كلارنس هاوس"، المقر السابق للملك تشارلز، تلقوا إشعاراً بتسريحهم مع انتقال مكاتب الملك تشارلز وزوجته كاميلا إلى قصر بكنغهام بعد وفاة الملكة إليزابيث.

وتلقى نحو 100 موظف في المقر الرسمي السابق للملك، بمن فيهم موظفون عملوا لعقود، إخطاراً بأنهم قد يفقدون وظائفهم، في وقت كانوا يعملون فيه على مدار الساعة لتسهيل مراسم تولي الملك تشارلز العرش.

ووفقاً للغارديان كان الأمناء الخاصون والمكتب المالي وفريق الاتصالات وموظفو الأسرة من بين أولئك الذين تلقوا إشعاراً خلال قداس في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، يوم الاثنين.

وكان الموظفون يظنون أنهم سيُدمَجون في أسرة الملك الجديدة، وقالوا إنهم لم يحصلوا على أي إخطار بما كان سيحدث حتى وصلت رسالة السير كلايف ألدرتون كبير مساعدي الملك.

ووفق الصحيفة فمن المتوقع أن يُعرَض على الموظفين الذين سيُستغنى عنهم، وظائف بديلة داخل الأسرة المالكة أو وظائف جديدة خارجها، ودفع تعويضات "مضاعفة" تتجاوز الحد الأدنى القانوني.

ولم يؤكَّد إذا كان الملك والملكة القرينة سيعيشان في نهاية المطاف في قصر بكنغهام، إذ يخضع لأعمال إعادة صيانة كبيرة من المتوقع أن تستمر سنوات.