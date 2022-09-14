يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلى أوزبكستان، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

يأتي ذلك تلبية لدعوة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، ومن المقرر أن يعقد أردوغان على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه.

ومن أبرز الزعماء الذين سيلتقي بهم الرئيس أردوغان، نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

ومن المنتظر أن يتناول مع بوتين اتفاقية إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية وملفات إقليمية أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

وفي وقت سابق، قال المنسق الوطني لأوزبكستان لدى منظمة شنغهاي للتعاون، رحمة الله نوريبمتوف، في مؤتمر صحفي بطشقند حول تحضيرات القمة، أن "تركيا دولة شقيقة وشريكة استراتيجية وثيقة لأوزبكستان"، مشيراً إلى أن دعوتها للمشاركة "قرار صائب، في ظل تطورات المنطقة وأهداف السياسة الخارجية لأوزبكستان".

ونوه بأن دعوة تركيا حظيت بتأييد من كل الدول الأعضاء في المنظمة.

وذكر أنه من المنتظر توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين الدول الأعضاء خلال القمة لتطوير التعاون بمجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والسياحة والثقافة والعمل الإنساني.

وتستعد مدينة سمرقند عاصمة أوزبكستان التاريخية، لاستضافة القمة يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الجاري، بحضور رؤساء دول ومراقبين.

وتركيا هي "شريك في الحوار" ضمن منظمة شنغهاي للتعاون. وتضم المنظمة التي تأسست في يونيو/حزيران 2001 ثمانية دول.