قالت الحكومة الألمانية الثلاثاء إنها باعت حصتها البالغة 20‭‭‭‭ ‬‬‬‬% في "لوفتهانزا" والتي اشترتها أثناء جائحة كورونا.

وأنقذ صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة شركة "لوفتهانزا" من الإفلاس خلال الجائحة بحزمة قيمتها تسعة مليارات يورو (8.97 مليار دولار).

وجاء الإعلان بعد عمليتي بيع أدّتا إلى خفض المساهمة العامة إلى 14,09% في 2021 و9,92% في يوليو/تموز الماضي.

وجلبت عملية البيع الأخيرة لهذه الأسهم 1,07 مليار يورو إلى الدولة وكانت مربحة لها بشكل عام.

ورحبت يوتا دونغيس مديرة الصندوق "بانتهاء مساهمة" صندوق الاستقرار. وقالت دونغيس إن "الشركة أصبحت مجدداً بأيدي القطاع الخاص".

وعلى مدى سنوات، كان الصندوق يخفض حصته تدريجياً بهدف إتمام بيعها بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الصندوق في بيانٍ مساء الثلاثاء إنه باع الآن آخر أسهمه المتبقية لمستثمرين دوليين مقابل 455 مليون يورو.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات من بيع الأسهم بلغ 1.07 مليار يورو وأن الربح المحقق من هذا الاستثمار بلغ 760 مليون يورو.

وأشار إلى أن "خطة المساعدات الحكومية ساعدت الشركة بنجاح على تجاوز هذه الأزمة".

وبالرغم من تعافي الطلب على رحلات الطيران حول العالم، بعد جائحة كورونا، فإن الشركات لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف الوقود وارتفاع الأجور مع نقص العمالة.

وألغت شركة لوفتهانزا، بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، نحو 800 رحلة جوية بسبب إضراب طياري الشركة، على خلفية نزاع مستمر بشأن الأجور.

ووقعت الشركة لاحقاً اتفاقاً مع اتحاد الطيارين بتعهد الأخير بعدم تنفيذ إضرابات مجدداً حتى نهاية يونيو/حزيران السنة المقبلة، بموجب اتفاق على الرواتب جرى التفاوض عليه مع الشركة كما أعلن الطرفان الاثنين.

وقالت لوفتهانزا في بيان إن الاتفاق "يتضمن التزاماً شاملاً لتهدئة حتى 30 يونيو 2023، مع استبعاد الإضرابات خلال هذه الفترة".