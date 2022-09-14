سياسة
1 دقيقة قراءة
بمشاركة 27 دولة.. اختتام مناورات "الأسد المتأهب 2022" بالأردن
اختُتمت بمحافظة الزرقاء الأردنية الأربعاء الدورة العاشرة لمناورات "الأسد المتأهب 2022" متعددة الجنسيات، التي انطلقت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.
بمشاركة 27 دولة.. اختتام مناورات "الأسد المتأهب 2022" بالأردن
اختتام مناورات "الأسد المتأهب 2022" بالأردن / AA
14 سبتمبر 2022

اختتمت بالأردن الأربعاء فعاليات الدورة العاشرة لمناورات "الأسد المتأهب 2022" عبر تمرين يحاكي مواجهة تهديدات أمن الحدود وخطر الإرهاب.

جرى ذلك في أحد الميادين العسكرية التابعة للجيش الأردني في محافظة الزرقاء (وسط)، بحضور قائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي وكبار المسؤولين العسكريين للدول المشاركة.

واستمر التمرين نحو ساعة، وسط استخدام أنواع الأسلحة الأوتوماتيكية والدبابات والطائرات الحربية المقاتلة والمروحيات العسكرية كافة.

وانطلقت تمرينات "الأسد المتأهب" بنسختها الحالية في الرابع من الشهر الجاري، بمشاركة 27 دولة، 8 منها عربية.

وبلغت أعداد القوات المشاركة في تدريب العام الحالي نحو 4 آلاف و300 عسكري وألف مدني.

وينفَّذ تمرين "الأسد المتأهب" على أراضي الأردن منذ عام 2011 في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية، إلا أنه توقف العامَين الماضيَين (2020 و 2021) بسبب جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us