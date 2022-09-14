اختتمت بالأردن الأربعاء فعاليات الدورة العاشرة لمناورات "الأسد المتأهب 2022" عبر تمرين يحاكي مواجهة تهديدات أمن الحدود وخطر الإرهاب.

جرى ذلك في أحد الميادين العسكرية التابعة للجيش الأردني في محافظة الزرقاء (وسط)، بحضور قائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي وكبار المسؤولين العسكريين للدول المشاركة.

واستمر التمرين نحو ساعة، وسط استخدام أنواع الأسلحة الأوتوماتيكية والدبابات والطائرات الحربية المقاتلة والمروحيات العسكرية كافة.

وانطلقت تمرينات "الأسد المتأهب" بنسختها الحالية في الرابع من الشهر الجاري، بمشاركة 27 دولة، 8 منها عربية.

وبلغت أعداد القوات المشاركة في تدريب العام الحالي نحو 4 آلاف و300 عسكري وألف مدني.

وينفَّذ تمرين "الأسد المتأهب" على أراضي الأردن منذ عام 2011 في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية، إلا أنه توقف العامَين الماضيَين (2020 و 2021) بسبب جائحة كورونا.