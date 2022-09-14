سياسة
2 دقيقة قراءة
لمواجهة أزمة الطاقة.. "المفوضية الأوروبية" تقترح إصلاح السوق وخفض الأسعار
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي الذي ألقته أمام المجلس الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، خطةً تضمن إصلاح سوق الطاقة في دول الاتحاد وتوفر مساعدات تصل إلى 140 مليار يورو لدعم الأوروبيين.
لمواجهة أزمة الطاقة.. "المفوضية الأوروبية" تقترح إصلاح السوق وخفض الأسعار
أكدت رئيسة المفوضية أن وضع سقف لأسعار الطاقة سيوفر 140 مليار يورو لمساعدة المتضررين في دول الاتحاد / AFP
14 سبتمبر 2022

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خطة تضمن إصلاح سوق الطاقة في دول الاتحاد وتوفر مساعدات تصل إلى 140 مليار يورو من أجل دعم الأوروبيين في مواجهة الأزمة.

جاء ذلك خلال خطاب حالة الاتحاد الأوروبي الذي ألقته ديرلاين الأربعاء أمام المجلس الأوروبي في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.

وقالت رئيسة المفوضية للمشرعين إن شركات الكهرباء تحقق أرباحاً "قياسية" بسبب الحرب في أوكرانيا ومشكلات تغير المناخ.

وأكدت أن وضع سقف لأسعار الطاقة "سيوفر 140 مليار يورو لمساعدة المتضررين في دول الاتحاد من هذه الأزمة ومواجهة ارتفاع الأسعار".

وفي السياق، شددت ديرلاين على ضرورة إصلاح سوق الطاقة في الكتلة المكونة من 27 دولة "بشكل عميق وشامل للتعامل بشكل صحيح مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة التي تضر الشركات والأسر الأوروبية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت رئيسة المفوضية أنها ستتوجه في وقت لاحق الأربعاء إلى أوكرانيا لبحث سبل تقديم مزيد من الدعم لكييف في حربها ضد روسيا، خلال لقائها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وارتدت أورسولا فون ديرلاين خلال خطاب "حالة الاتحاد الأوروبي" قميصاً أزرق وفوقه شارة صفراء للدلالة على لون العلم الوطني الأوكراني.

ومع اقتراب فصل الشتاء تكافح الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة طاقة قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المصانع وركود.

وكانت روسيا قطعت بالفعل إمدادات الغاز جزئياً أو كلياً عن 13 دولة عضواً في الاتحاد، رداً على عقوبات فرضتها تلك الدول ضدها وإعاقتها عمليات إصلاح خطوط نقل الغاز الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us