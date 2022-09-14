اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خطة تضمن إصلاح سوق الطاقة في دول الاتحاد وتوفر مساعدات تصل إلى 140 مليار يورو من أجل دعم الأوروبيين في مواجهة الأزمة.

جاء ذلك خلال خطاب حالة الاتحاد الأوروبي الذي ألقته ديرلاين الأربعاء أمام المجلس الأوروبي في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.

وقالت رئيسة المفوضية للمشرعين إن شركات الكهرباء تحقق أرباحاً "قياسية" بسبب الحرب في أوكرانيا ومشكلات تغير المناخ.

وأكدت أن وضع سقف لأسعار الطاقة "سيوفر 140 مليار يورو لمساعدة المتضررين في دول الاتحاد من هذه الأزمة ومواجهة ارتفاع الأسعار".

وفي السياق، شددت ديرلاين على ضرورة إصلاح سوق الطاقة في الكتلة المكونة من 27 دولة "بشكل عميق وشامل للتعامل بشكل صحيح مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة التي تضر الشركات والأسر الأوروبية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت رئيسة المفوضية أنها ستتوجه في وقت لاحق الأربعاء إلى أوكرانيا لبحث سبل تقديم مزيد من الدعم لكييف في حربها ضد روسيا، خلال لقائها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وارتدت أورسولا فون ديرلاين خلال خطاب "حالة الاتحاد الأوروبي" قميصاً أزرق وفوقه شارة صفراء للدلالة على لون العلم الوطني الأوكراني.

ومع اقتراب فصل الشتاء تكافح الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة طاقة قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المصانع وركود.

وكانت روسيا قطعت بالفعل إمدادات الغاز جزئياً أو كلياً عن 13 دولة عضواً في الاتحاد، رداً على عقوبات فرضتها تلك الدول ضدها وإعاقتها عمليات إصلاح خطوط نقل الغاز الروسي.