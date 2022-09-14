سياسة
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أوكرانيا.. زيلينسكي يزور إزيوم في خاركيف عقب استعادتها من روسيا
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، مدينة إزيوم الواقعة في منطقة خاركيف شرقي البلاد، عقب استعادتها مؤخراً من القوات الروسية.
أوكرانيا.. زيلينسكي يزور إزيوم في خاركيف عقب استعادتها من روسيا
زيلينسكي يزور "إزيوم" في خاركيف عقب استعادتها من روسيا / AFP
14 سبتمبر 2022

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، مدينة إزيوم الواقعة في منطقة خاركيف شرقي البلاد، عقب استعادتها مؤخراً من القوات الروسية.

واتخذت القوات الأوكرانية الموجودة في خاركيف تدابير أمنية "مشددة" قبل وصول زيلينسكي إلى المنطقة.

وشارك زيلينسكي خلال زيارته إلى إزيوم، في مراسم رفع العلم الأوكراني فوق مبنى مجلس المدينة.

وتخللت المراسم ترديد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت تكريماً لأرواح قتلى الجيش الأوكراني.

واختتم زيلينسكي زيارته إلى إزيوم بالتقاط صورة تذكارية مع الجنود الأوكرانيين.

والأحد، أعلن زيلينسكي استعادة قوات بلاده مدينة إزيوم، وذلك في إطار هجومها المضاد على الجيش الروسي.

وأشارت تقارير إعلامية داعمة لكييف إلى أن تفوق أوكرانيا المستجد على الأرض ناتج عن تمكن قواتها من الأسلحة الواردة إليها من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء فترة التدريب عليها.

بيد أن وزارة الدفاع الروسية قللت، السبت، من التقدم الأوكراني واعتبرته ناتجاً عن قرارها إعادة تجميع قواتها المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم التابعتين لخاركيف.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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