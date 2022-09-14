سياسة
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أذربيجان: أرمينيا تواصل استهداف مواقع للجيش في كلبجر
استهدفت القوات الأرمينية، مواقع تابعة للجيش الأذربيجاني، في المناطق الحدودية، باستخدام المدفعية والأسلحة الثقيلة، رغم التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار، ودعوات المجتمع الدولي لحفظ الأمن.
أذربيجان: أرمينيا تواصل استهداف مواقع للجيش في كلبجر
أذربيجان: أرمينيا تواصل استهداف مواقع للجيش في كلبجر / AA
14 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، استمرار القوات الأرمينية في استهداف مواقع تابعة للجيش في كلبجر.

وقالت الوزارة، في بيان: "تعرضت المواقع على جهة قرى زيلك ويليجة ويوكاري أيرم في كلبجر بمدفعية من طراز دي 20، ودي 30".

وأكد البيان استمرار الهجمات والاستفزازات التي تقوم بها القوات الأرمينية بالمدفعية والأسلحة الثقيلة الأخرى في المناطق الحدودية على الرغم من دعوات المجتمع الدولي والاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار.

وشدد على أن المسؤولية الكاملة عن تصعيد الوضع تقع على عاتق الإدارة العسكرية والسياسية لأرمينيا.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استشهاد 50 عسكرياً في اشتباكات حدودية اندلعت إثر استفزازات أرمينية، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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