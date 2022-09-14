ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي إلى 1481 قتيلاً.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأربعاء، أنها سجلت مقتل 54 شخصاً جديداً بينهم 18 طفلاً في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت أن 12 ألفاً و748 شخصاً أصيبوا في حوادث متعلقة بالأمطار والفيضانات في أنحاء البلاد.

وتضرر حتى الآن 1.75 مليون منزل منها 569 ألفاً و800 دمرت بالكامل، بينما نفقت 908 آلاف و13 رأساً من الماشية، وفق الهيئة.

في السياق نفسه، أثّرت الفيضانات على أكثر من 33 مليون شخص وألحقت بهم أضراراً متفرقة.

وعادة ما تؤدي الرياح الموسمية في باكستان إلى هطول أمطار غزيرة، ولكن هذا العام كان "الأسوأ" منذ سنوات.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، كشفت وزيرة شؤون المناخ في باكستان شيري رحمان أن "ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل" في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وأوضحت أن كل شيء "تحوّل إلى محيط واحد"، إذ لا توجد أرض جافة لسحب المياه إليها.