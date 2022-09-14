أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أنه يعتزم تمثيل بلاده في مراسم جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، المقررة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وخلال تصريحات أدلى بها الأربعاء، لمراسلين دبلوماسيين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، قال جاوش أوغلو إنه سيزور العاصمة البريطانية لندن الاثنين.

وأضاف: "سوف أشارك (في مراسم جنازة الملكة) ممثلاً عن تركيا".

وأشار إلى أنه سيزور مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة بين 20 و26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح أنه سينتقل من نيويورك إلى طوكيو للمشاركة في مراسم جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في يوليو/تموز الماضي.