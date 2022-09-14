سياسة
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ممثلاً لتركيا.. جاوش أوغلو يعتزم المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو لمراسلين دبلوماسيين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، بأنه يعتزم تمثيل بلاده في مراسم جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، المقررة في في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
ممثلاً لتركيا.. جاوش أوغلو يعتزم المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
جاوش أوغلو يعلن أنه سيمثل تركيا في مراسم جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية / AA
14 سبتمبر 2022

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أنه يعتزم تمثيل بلاده في مراسم جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، المقررة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وخلال تصريحات أدلى بها الأربعاء، لمراسلين دبلوماسيين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، قال جاوش أوغلو إنه سيزور العاصمة البريطانية لندن الاثنين.

وأضاف: "سوف أشارك (في مراسم جنازة الملكة) ممثلاً عن تركيا".

وأشار إلى أنه سيزور مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة بين 20 و26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح أنه سينتقل من نيويورك إلى طوكيو للمشاركة في مراسم جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في يوليو/تموز الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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