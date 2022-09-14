أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن العالم أقرب من أي وقت مضى إلى القضاء على وباء كورونا الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية عام 2019.

وقال في مؤتمر صحفي: "خلال الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى ادنى مستوى له منذ مارس/آذار 2020. لم نكن يوماً في موقع أفضل مما وصلنا إليه الآن للقضاء على الجائحة".

لكنه حذّر: "لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".

وشبّه تيدروس العالم كما لو أنه "شخص يركض في ماراثون ولا يتوقف حين يرى خط النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. ونحن أيضاً".

وتابع: "يمكننا جميعاً رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا إلى الفوز لكنه سيكون فعلياً أسوأ وقت للتوقف عن الركض".

وقال: "إن لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين"، داعياً إلى "انتهاز هذه الفرصة".

وحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كورونا، فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الاسبوع الممتد من 29 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ليصل إلى نحو 4.2 مليون إصابة جديدة.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة رسمياً.