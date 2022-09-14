سياسة
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منظمة الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت مضى إلى نهاية وباء كورونا
صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى القضاء على كورونا، إذ تراجع عدد الإصابات بنسبة 12% خلال الأسبوع الممتد من 29 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
منظمة الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت مضى إلى نهاية وباء كورونا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إن العالم بات أقرب من أي وقت مضى إلى نهاية وباء كورونا / Reuters
14 سبتمبر 2022

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن العالم أقرب من أي وقت مضى إلى القضاء على وباء كورونا الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية عام 2019.

وقال في مؤتمر صحفي: "خلال الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى ادنى مستوى له منذ مارس/آذار 2020. لم نكن يوماً في موقع أفضل مما وصلنا إليه الآن للقضاء على الجائحة".

لكنه حذّر: "لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".

وشبّه تيدروس العالم كما لو أنه "شخص يركض في ماراثون ولا يتوقف حين يرى خط النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. ونحن أيضاً".

وتابع: "يمكننا جميعاً رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا إلى الفوز لكنه سيكون فعلياً أسوأ وقت للتوقف عن الركض".

وقال: "إن لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين"، داعياً إلى "انتهاز هذه الفرصة".

وحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كورونا، فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الاسبوع الممتد من 29 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ليصل إلى نحو 4.2 مليون إصابة جديدة.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة رسمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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