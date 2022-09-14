بدأ وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الأربعاء، زيارة رسمية تستمر عدة أيام لإسرائيل على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان وصل الأربعاء إلى تل أبيب في زيارة رسمية لدولة إسرائيل.

ويرافق وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى وزير الخارجية الإماراتي خلال الزيارة التي تتزامن مع "الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، وفق الوكالة.

ويبحث وزير الخارجية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية-الإسرائيلية.

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية عام 2020، أبرمت الإمارات وإسرائيل اتفاقيات تعاون في مجالات عدة.