سياسة
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وزير خارجية الإمارات يجري زيارة إلى إسرائيل تستمر عدة أيام
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان قد توجه إلى إسرائيل في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.
وزير خارجية الإمارات يجري زيارة إلى إسرائيل تستمر عدة أيام
وزير خارجية الإمارات يجري زيارة إلى إسرائيل تستمر عدة أيام / Getty Images
14 سبتمبر 2022

بدأ وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الأربعاء، زيارة رسمية تستمر عدة أيام لإسرائيل على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان وصل الأربعاء إلى تل أبيب في زيارة رسمية لدولة إسرائيل.

ويرافق وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى وزير الخارجية الإماراتي خلال الزيارة التي تتزامن مع "الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، وفق الوكالة.

ويبحث وزير الخارجية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية-الإسرائيلية.

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية عام 2020، أبرمت الإمارات وإسرائيل اتفاقيات تعاون في مجالات عدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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