أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في "عدول أرمينيا عن مسارها الخاطئ في أقرب وقت".

جاء ذلك خلال مشاركته، الأربعاء، في الافتتاح الرسمي لمشروع السكن الجامعي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "نأمل عدول أرمينيا عن هذا المسار الخاطئ في أقرب وقت وتكريس وقتها وطاقتها لتعزيز السلام".

وأكد أنه "لا يمكن قبول الوضع الناجم عن انتهاك أرمينيا للاتفاق المبرم مع أذربيجان" عقب الحرب.

وأضاف: "على العالم أجمع أن يعلم أننا نقف إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين ضد الهجوم الأرميني الأخير مثلما نقف إلى جانبهم على الدوام".

ولفت إلى أن "موقف أرمينيا العدواني المستمر وعدم وفائها بشروط الاتفاقية الموقعة عقب معارك قره باغ سيكون له عواقب على يريفان".

وترحم أردوغان على الشهداء الأذربيجانيين الذين سقطوا دفاعاً عن وطنهم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وقدم التعازي لجميع الشعب الأذربيجاني الشقيق وبخاصة للرئيس إلهام علييف.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استشهاد 50 عسكرياً في اشتباكات حدودية اندلعت إثر استفزازات أرمينية، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني .

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأربعاء، مقتل 105 من جنود بلاده في الاشتباكات على الحدود مع أذربيجان.