بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الأوكراني ألكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، المساعدات الإنسانية وشحن الحبوب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزراء الثلاثة الأربعاء، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة إن الاتصال تناول قضيتي المساعدات الإنسانية المقدمة إلى أوكرانيا، وشحن الحبوب (عبر البحر الأسود بموجب اتفاق إسطنبول).

وفي 22 يوليو/تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.