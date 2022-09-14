سياسة
1 دقيقة قراءة
اجتماع لـ"الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية" الخميس في واشنطن
أفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، بأن واشنطن ستستضيف الخميس، اجتماعاً استشارياً في إطار "الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية".
اجتماع لـ"الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية" الخميس في واشنطن
"الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية" تجتمع بواشنطن الخميس / AA
14 سبتمبر 2022

تستضيف الخميس، واشنطن اجتماعاً استشارياً في إطار "الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية"، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية التركية.

وقالت الخارجية التركية في بيان الأربعاء، إن نائب الوزير سادات أونال ونظيرته الأمريكية ويندي شيرمان ومستشارة الشؤون السياسية في الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، سيعقدون اجتماعاً استشارياً في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول، في إطار الآلية الاستراتيجية بين البلدين.

ومن المرتقب أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية ودولية، حسب البيان.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن على تشكيل الآلية الاستراتيجية المشتركة، خلال اجتماعهما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في روما على هامش قمة العشرين.

وانعقد الاجتماع الأول في إطار الآلية في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ 4 أبريل/نيسان، في حين انعقد الاجتماع الأول على مستوى وزيري خارجية البلدين في نيويورك بتاريخ 16 مايو/أيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us