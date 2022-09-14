تستضيف الخميس، واشنطن اجتماعاً استشارياً في إطار "الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية"، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية التركية.

وقالت الخارجية التركية في بيان الأربعاء، إن نائب الوزير سادات أونال ونظيرته الأمريكية ويندي شيرمان ومستشارة الشؤون السياسية في الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، سيعقدون اجتماعاً استشارياً في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول، في إطار الآلية الاستراتيجية بين البلدين.

ومن المرتقب أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية ودولية، حسب البيان.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن على تشكيل الآلية الاستراتيجية المشتركة، خلال اجتماعهما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في روما على هامش قمة العشرين.

وانعقد الاجتماع الأول في إطار الآلية في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ 4 أبريل/نيسان، في حين انعقد الاجتماع الأول على مستوى وزيري خارجية البلدين في نيويورك بتاريخ 16 مايو/أيار.