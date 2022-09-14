أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون الأربعاء، أنها ستقدم استقالتها فيما يبدو أن كتلة غير مسبوقة مؤلفة من اليمين واليمين المتطرف في طريقها إلى الفوز بالانتخابات العامة.

ومن أصل 349 مقعداً في البرلمان السويدي، يُتوقع أن تحصل كتلة اليمين المعارضة على 176 مقعداً بفضل تقدّم حزب "ديموقراطيي السويد" اليميني المتطرف، بعد فرز أكثر من 99% من الدوائر.

وقالت أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مؤتمر صحفي إن "الغالبية ضئيلة، لكنها مع ذلك غالبية".

وأضافت "لذا سأقدم غداً (الخميس) استقالتي من رئاسة الوزراء. وستوكل مسؤولية مواصلة العملية إلى رئيس مجلس النواب".

من جهته قال جيمي أكيسون، زعيم حزب "ديموقراطيي السويد"، إن حزبه سيكون ”قوة بناءة ومحركة في هذا العمل” لإعادة بناء الأمان في السويد، مشيراً إلى أن الوقت قد حان ”لوضع السويد أولاً”.

ولطالما رفض السويديون حزب "ديموقراطيي السويد" بسبب جذوره في حركة النازيين الجدد. ولكن في السنوات الأخيرة، انتقل الحزب إلى التيار الرئيسي من خلال طرد المتطرفين وحصل على الدعم من خلال موقف متشدد من الجريمة والهجرة، وسط تصاعد عمليات إطلاق النار وعنف العصابات الأخرى.