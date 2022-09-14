سياسة
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انتخابات السويد.. رئيسة الوزراء تستقيل واليمين المتطرف يعلن انتصاره
قالت رئيسة الوزراء السويدية المنتمية إلى تيار يسار الوسط، إنها ستقدم استقالتها عقب فرز 99% من نتائج الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن فوز غير مسبوق لتحالف اليمين واليمين المتطرف.
انتخابات السويد.. رئيسة الوزراء تستقيل واليمين المتطرف يعلن انتصاره
رئيسة الوزراء السويدية تعلن أنها ستقدم استقالتها عقب تقدم غير مسبوق لليمين واليمين المتطرف في الانتخابات / Getty Images
14 سبتمبر 2022

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون الأربعاء، أنها ستقدم استقالتها فيما يبدو أن كتلة غير مسبوقة مؤلفة من اليمين واليمين المتطرف في طريقها إلى الفوز بالانتخابات العامة.

ومن أصل 349 مقعداً في البرلمان السويدي، يُتوقع أن تحصل كتلة اليمين المعارضة على 176 مقعداً بفضل تقدّم حزب "ديموقراطيي السويد" اليميني المتطرف، بعد فرز أكثر من 99% من الدوائر.

وقالت أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مؤتمر صحفي إن "الغالبية ضئيلة، لكنها مع ذلك غالبية".

وأضافت "لذا سأقدم غداً (الخميس) استقالتي من رئاسة الوزراء. وستوكل مسؤولية مواصلة العملية إلى رئيس مجلس النواب".

من جهته قال جيمي أكيسون، زعيم حزب "ديموقراطيي السويد"، إن حزبه سيكون ”قوة بناءة ومحركة في هذا العمل” لإعادة بناء الأمان في السويد، مشيراً إلى أن الوقت قد حان ”لوضع السويد أولاً”.

ولطالما رفض السويديون حزب "ديموقراطيي السويد" بسبب جذوره في حركة النازيين الجدد. ولكن في السنوات الأخيرة، انتقل الحزب إلى التيار الرئيسي من خلال طرد المتطرفين وحصل على الدعم من خلال موقف متشدد من الجريمة والهجرة، وسط تصاعد عمليات إطلاق النار وعنف العصابات الأخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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