رفعت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الأربعاء توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2022 من 4.5% إلى 5.2%.

وأوضحت فيتش في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان "التضخم وصدمات العرض يضربان الاقتصاد العالمي بشدة"، أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري "نمواً كبيراً" مدفوعاً بقوة الصادرات والاستهلاك.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري نمواً بمقدار 5.2%، و2.9% خلال العامين 2023 و2024.

وخلافاً لتركيا، خفضت الوكالة الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، من 2.9% إلى 2.4%.

وأشار التقرير إلى أن أزمة الغاز في أوروبا والتضخم المرتفع والتسارع الحاد في تشديد السياسة النقدية العالمية، وجهت ضربة قوية إلى التوقعات الاقتصادية.​​​​​​​

وأما عن اقتصاد منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فكانت توقعات الوكالة الدولية هي الدخول في الركود خلال نهاية العام الجاري، فيما توقعت أن تشهد الولايات المتحدة ركوداً معتدلاً في منتصف عام 2023.

وخفض التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري من 2.9% إلى 1.7%، ومن 1.5% إلى 0.5% للعام 2023.

وعن نمو الاقتصاد في منطقة اليورو، توقعت فيتش أن يزداد النمو خلال العام الجاري من 2.6% إلى 2.9%، على أن ينكمش في العام 2023 من 2.1% إلى 0.1%.

وخفضت فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري من 3.7% إلى 2.8%، ومن 5.3% إلى 4.5% للعام 2023.